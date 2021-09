Pandemie Tally Weijl: Wer sich impfen lässt, kriegt zwei Ferientage geschenkt Das Modeunternehmen Tally Weijl will Mitarbeitende davon überzeugen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Als Überzeugungshilfe dienen zwei geschenkte Ferientage.

Die Modefirma Tally Weijl will ihre Mitarbeitenden dazu bringen, sich impfen zu lassen. (Symbolbild) Keystone

Wer sich impfen lasse, erhalte zwei Ferientage geschenkt, einen für die Impfung und einen zweiten freien Tag für sich selbst «als Belohnung», teilte das Unternehmen am Montag mit. Das Anreiz-Programm laufe bis auf weiteres. In der Schweiz arbeiten 645 Personen bei Tally Weijl.

Impf-Anreize am Arbeitsplatz werden derzeit in verschiedenen Unternehmen diskutiert. So wurde am Sonntag bekannt, dass die Aargauer Firma Utz AG Mitarbeitenden eine Prämie von 200 Franken anbietet, wenn sie sich impfen lassen. (wap)