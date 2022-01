Corona Titlis-Bergbahnen machen erneut Millionenverlust Die Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis schrieben 2021 einen Verlust von fünf Millionen Franken. Ohne Härtefallentschädigung wäre dieser noch deutlich höher ausgefallen.

Gäste aus den USA und aus China fehlten den Titlis-Bergbahnen auch 2021 . Das schlägt sich nun in den Geschäftszahlen nieder. (Archiv) Keystone

Zu Beginn des neuen Geschäftsjahrs gab es für die Titlis-Bergbahnen so etwas wie einen Lichtblick: Die Ersteintritte von Anfang November bis Ende Dezember seien gegenüber dem Vorjahr um 23 Prozent gestiegen, meldete das Unternehmen am Dienstag. Am Silvestertag habe die Zahl der Gäste sogar erstmals wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Einen Strich durch die Rechnung machte dann aber das Wetter: Eine Warmfront mit Regen bis über 2'500 Meter über Meer habe das Weihnachtsgeschäft zum zweiten Mal in Folge ins Wasser fallen lassen.

Dabei hätte Engelberg den Umsatz über die Festtage dringend brauchen können: Auch 2021 setzte die Pandemie und ihre Folgen den Bergbahnen nämlich schwer zu. Wegen der behördlich angeordneten Schliessung der Anlagen über die Weihnachtszeit 2020/21 und dem Wegfall der internationalen Gäste sank der Verkehrsertrag im letzten Geschäftsjahr gegenüber Vorjahr auf 17,3 Millionen Franken. Das ist ein Minus von 26,4 Prozent. Für die Restaurants und Hotels resultierte gar eine Ertragsminderung um 35,4 Prozent auf 5,2 Millionen Franken.

Betriebsergebnis dank staatlicher Hilfe positiv

Dennoch gelang es dem Unternehmen, den Verlust von rund 20 Millionen auf fünf Millionen Franken zu senken. Dazu beigetragen hat laut Mitteilung die staatliche Härtefallentschädigung von 10 Millionen Franken. Der Rest der Einsparungen sei auf Sparmassnahmen, striktes Kostenmanagement und die Kurzarbeitsentschädigung zurückzuführen. So resultierte mit 8,9 Millionen Franken (Stufe EBITDA) trotz Krise ein positives Betriebsergebnis.

Für die Zukunft zeigt sich das Unternehmen langfristig optimistisch. Zwar werde die Rückkehr der Gäste aus den USA und aus China länger auf sich warten lassen als bei solchen aus Indien oder den Golfstaaten. Es sei aber davon auszugehen, dass sich während der Pandemie ein erhebliches Nachholbedürfnis entwickelt habe.