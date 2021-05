Coronakrise Start ins neue Jahr geglückt: Swiss Life steigert Einnahmen aus Gebühren Der Lebensversicherer Swiss Life hat im ersten Quartal des Jahres weniger Prämien eingenommen. Besser lief das Geschäft mit den Kommissionen.

Erfolgreich entwickelte sich vor allem das Geschäft mit den Kommissionen. Keystone

In den ersten drei Monaten des Jahres beliefen sich die Prämieneinnahmen auf 6,8 Milliarden Franken. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Minus von 13 Prozent. Der Rückgang ist vor allem auf tiefere Einmalprämien im Vollversicherungsgeschäft zurückzuführen, wie der Konzern in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt.

Zulegen konnte Swiss Life bei den sogenannten Fee-Erträgen, also im Geschäft mit Gebühren, Kommissionen und Provisionen. Hier erzielte das Unternehmen Einnahmen von 527 Millionen Franken. Das sind 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Per Ende März verwaltete Swiss Life Vermögen in der Höhe von 96,7 Milliarden Franken. Gegenüber dem Jahresende 2020 ist dieses damit um gut 5 Milliarden gewachsen.

Konzernchef Patrick Frost zeigt sich zufrieden: «Swiss Life ist gut ins Geschäftsjahr 2021 gestartet», wird er in der Mitteilung zitiert. Insgesamt sei der Konzern «unverändert sehr gut auf Kurs», alle finanziellen Zielsetzungen zu erreichen. (rwa)