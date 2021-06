Coronakrise Milliardenverlust: Einnahmen im Tourismus brachen um die Hälfte ein Die fehlenden Touristen haben im Coronajahr ein Milliardenloch in die Kassen der touristischen Betriebe gerissen. Die Einnahmen brachen um die Hälfte ein und waren so tief wie seit Beginn der 1990er-Jahre nicht mehr.

Weniger Gäste, weniger Einnahmen: Die Pandemie machte dem Schweizer Tourismus einen Strich durch die Rechnung. (Symbolbild) Keystone

Der Tourismussektor wurde letztes Jahr hart von der Coronapandemie getroffen. Das spiegelt sich auch in der Fremdenverkehrsbilanz wider, die das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag veröffentlicht hat. So sanken die Einnahmen aus dem Tourismus um 47,8 Prozent auf 9,4 Milliarden Franken. Damit fielen sie auf ihren Stand zu Beginn der 1990er-Jahre.

Was die Zahlen auch zeigen: Schweizerinnen und Schweizer reisten ebenfalls viel weniger ins Ausland. So gaben sie 2020 für Reisen im Ausland 9,7 Milliarden Franken aus. Das sind 48,5 Prozent weniger als im Vorjahr. (rwa)