Coronakrise trifft Sicherheitsexperte hart: Grosser Stellenabbau bei Kudelski Ein Verlust von 27 Millionen Dollar im ersten Halbjahr zwingt den Software-Verschlüsselungsspezialisten Kudelski zum Handeln. Das Westschweizer Unternehmen streicht beinahe jede siebte Stelle.

Beim in der Westschweiz ansässigen Software-Verschlüsselungsspezialisten Kudelski werden wegen der Coronakrise knapp 500 Stellen abgebaut. Keystone

(mg) Der Software-Verschlüsselungsspezialist Kudelski mit Sitz in Cheseaux-sur-Lausanne leidet unter der Coronakrise. Im ersten Halbjahr sank das Ebitda-Ergebnis auf 4,9 Millionen Dollar gegenüber 15,5 Millionen in der Vorjahresperiode. Das ergibt gesamthaft rote Zahlen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Konkret schreibt Kudelski im erstem Semester einen Verlust von 27,1 Millionen. 2019 lag der Verlust im selben Zeitraum noch bei 20,4 Millionen.

Jetzt zieht das weltweit tätige Unternehmen Konsequenzen. 14 Prozent aller Stellen im Unternehmen werden gestrichen. Das entspricht einem Abbau von 489 Vollzeitstellen. Kudelski bietet unter anderem Verschlüsselungssysteme für das Bezahlfernsehen an. Ebenfalls gehört Skidata, welches in vielen Skigebieten zum Einsatz kommt, zum Konzern.