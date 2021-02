Coronamassnahmen Verkäufe im Januar deutlich rückläufig: Autoverband will Schauräume öffnen Im Januar wurden in der Schweiz und in Liechtenstein 20 Prozent weniger Personenwagen zugelassen als im Vorjahresmonat. Der Verband Auto-Schweiz drängt beim Bundesrat auf eine Öffnung.

Autohändler wollen ihre Schauräume wieder öffnen und fordern vom Bundesrat Lockerungen. (Symbolbild) Keystone

(agl) 15'130 neue Personenwagen wurden im Januar neu zugelassen. Das sind 19,5 Prozent weniger als im «bereits unterdurchschnittlichen» Vorjahresmonat, wie Auto-Schweiz in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt. Der Verband drängt deshalb auf eine rasche Öffnung der Verkaufsflächen für Neufahrzeuge und ist laut Mitteilung bereits beim Bundesrat vorstellig geworden.

«Gemeinsam mit dem Auto-Gewerbe Verband Schweiz und dem Schweizerischen Gewerbeverband haben wir den Bundesrat schriftlich gebeten, in den Schauräumen wieder unserem Geschäft nachgehen zu dürfen», heisst es in der Mitteilung. Im ersten Lockdown habe man gelernt, wie kontaktlose Probefahrten und Fahrzeugübergaben funktionieren, schreibt Auto Schweiz. Es müsse jedoch möglich sein, mit maximal fünf Personen ein Auto zu zeigen und ein Verkaufsgespräch zu führen.

Für 2021 rechnet Auto Schweiz mit einem Plus von 14 Prozent bei den Neuzulassungen, sofern die negativen Folgen der Pandemie beschränkt werden. Auch der Anteil der Elektroantriebe dürfe weiter wachsen, wenn auch nicht so stark wie im Vorjahr, heisst es in der Mitteilung weiter.