Papier- Chemieproduktion Mehr Umsatz, weniger Gewinn: Steigende Materialkosten belasten Ergebnis von CPH Die steigenden Materialkosten lasten schwer auf der CPH-Gruppe. Der Luzerner Hersteller von Papier- und Chemieprodukten hat im letzten Jahr zwar mehr Umsatz erwirtschaftet, doch der Gewinn sinkt.

Zur CPH-Gruppe gehört in der Schweiz beispielsweise auch die Papierfabrik Perlen im Kanton Luzern. Keystone

Die Schweizer CPH Chemie + Papier Holding AG hat im vergangenen Jahr 496,7 Millionen Franken umgesetzt. Das ist ein Plus von 11,6 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die pandemiebedingten Verluste beim Umsatz vom Vorjahr konnte CPH damit wieder wettmachen. Aufgrund der stark gestiegenen Preise für Rohmaterialien ist jedoch der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im vergangenen Jahr um 53,4 Prozent auf 25,7 Millionen Franken eingebrochen. Dennoch beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung «im Sinne einer kontinuierlichen Dividendenpolitik» die Ausschüttung von 1,30 Franken je Aktie, wie das Unternehmen schreibt.

Wegen des anhaltenden Verdrängungswettbewerbs im Bereich Papier hat die an der Schweizer Börse kotierte CPH jedoch bereits Anfang des vergangenen Jahres einen Riesen-Abschreiber auf das Anlagevermögen der Papierproduktion von 150 Millionen Franken beschlossen. Entsprechend fällt der operative Gewinn (Ebit) für 2021 mit -152,7 Millionen Franken nun in die roten Zahlen. Die Papier-Nachfrage werde in den kommenden Jahren weiter zurückgehen und die Überkapazitäten dürften den Druck auf die Preise hochhalten, hatte das Unternehmen den Abschreiber begründet. Für das laufende Jahr geht das Unternehmen erneut davon aus, dass alle Unternehmensbereiche beim Umsatz zulegen werden.

Brand hat keine finanzielle Auswirkungen

Anfang dieses Jahres war der Luzerner Papierhersteller zudem Opfer eines Cyberangriffs geworden. Die Produktion an den Schweizer Standorten Perlen und Mühlheim musste daraufhin zeitweilig eingestellt werden. Laut Angaben vom Januar geht CPH nicht davon aus, dass der Angriff Auswirkungen auf das Ergebnis des laufenden Geschäftsjahrs haben wird.

Im Ergebnis 2021 keine Spuren hinterlassen hat ein Brand in einem Altpapierlager in Perlen vom vergangenen Oktober. Dieser konnte zwar rasch gelöscht werden, dennoch stand die Papierproduktion drei Tage still – worunter nicht zuletzt die Produktion verschiedener Zeitungen litt. Die CPH-Gruppe beschäftigt hierzulande, in Deutschland, Bosnien-Herzegowina, in den USA, in Brasilien und China gut 1000 Mitarbeitende.