Nach Milliardenkredit: Börse lässt CS bereits wieder fallen

Am Tag nach dem milliardenschweren Stützungspaket steht die Credit Suisse (CS) an der Börse bereits wieder unter Druck. Nach einem Plus am Donnerstag gingen die Aktien der Grossbank am Freitag nämlich erneut auf Talfahrt. Zeitweise rutschten die Papiere der zweitgrössten Schweizer Bank sogar zweistellig auf 1,77 Franken pro Stück ab.

Damit scheint ein Tag nach der Finanzspritze der Schweizerischen Nationalbank bereits klar: Die Massnahme zur Stützung der Credit Suisse konnte bei deren Aktionären nur vorübergehend für Vertrauen und damit Beruhigung der Situation sorgen. Dies auch wenn der Kurs der CS-Papiere am Ende des Handelstages mit 1,86 Franken (-8 Prozent) über dem Rekordtief von 1,55 Franken vom Mittwoch liegt. Den Höchststand am Freitag erzielten die CS-Aktien kurz nach dem Handelsstart mit 2,09 Franken.

Überhaupt hielten die Banken-Turbulenzen die Finanzwelt am Freitag weiter in Atem. Nebst dem Sorgenkind Credit Suisse zog kurz vor dem Wochenende auch die Rettung der US-Regionalbank First Republic die Börsenkurse im breiteren Sektor wieder nach unten. Und so sanken beispielsweise auch die Aktien der UBS am Ende des Handelstages auf 17,16 Franken. Für den Kurs der CS-Konkurrentin entspricht dies einem Minus von 1,6 Prozent. (sat/dpa)