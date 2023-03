Ausserordentliche Bundesratssitzung zu CS

In der Politik ist es auffällig ruhig nach der Ankündigung der Nationalbank, der Credit Suisse Geld auszuleihen. Nun mischt sich aber die Landesregierung ein. Der Bundesrat trifft sich heute zu einer ausserordentlichen Sitzung. Derzeit läuft die Frühlingssession und die Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind in Bern. Die ordentlichen Bundesratssitzungen finden daher jeweils am Freitag statt.

Das Thema scheint aber so dringend zu sein, dass die Regierung nicht warten kann. Der Zeitpunkt der Sitzung ist unklar. Denkbar ist, dass sich der Bundesrat über den Mittag trifft. Am Vormittag und Nachmittag sind die Regierungsmitglieder teilweise in den Räten. (mg)