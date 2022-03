CS-Verwaltungsrat Roche-CEO Severin Schwan verlässt Credit Suisse Sesselrücken im Verwaltungsrat der Credit Suisse: Vizepräsident Severin Schwan stellt sich nicht mehr zur Wahl. Als Nachfolger schlägt der Verwaltungsrat Christian Gellerstad vor.

Severin Schwan verlässt den Verwaltungsrat der Credit Suisse. Keystone

Schwan habe sich entschieden, nicht zur Wiederwahl als Vize-Präsident und Lead Independent Director anzutreten, teilte die Credit Suisse am Montag mit. Schwan war im vergangenen Jahr nicht zuletzt aufgrund des kurzen und turbulenten Interregnums von António Horta-Osório als Verwaltungsratspräsident stark gefordert.

Als Nachfolger schlägt der Verwaltungsrat Christian Gellerstad vor. «Mit seiner umfassenden Erfahrung in der Wirtschaft und im Finanzsektor wird Christian die strategische Transformation der Bank und insbesondere die Umsetzung unserer Wachstumsziele in der Vermögensverwaltung begleiten», wird Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann in der Mitteilung zitiert.

Neben Schwan scheiden auch Kai S. Nargolwala und Juan Colombas aus dem Verwaltungsrat aus. Beide stellen sich laut Mitteilung nicht zur Wiederwahl. Ersetzt werden sollen die Abgänge durch Mirko Bianchi, Keyu Jin und Mandy Norton. Über die definitive Besetzung des Verwaltungsrats entscheidet die Generalversammlung am 29. April. (wap)