Datenanalyse Dank Freihandelsabkommen: Schweiz spart 2,3 Milliarden Franken an Zöllen Im Jahr 2020 konnten Schweizer Unternehmen Importzölle von 2,3 Milliarden Franken sparen. Das zeigt der Freihandelsabkommen-Monitor des Staatssekretariats für Wirtschaft.

Dank Freihandelsabkommen konnten Schweizer Unternehmen 2020 bei Importen 2,3 Milliarden Franken an Zöllen sparen. Keystone

Die Schweiz verfügt über ein gut ausgebautes Netz an Freihandelsabkommen. Dadurch profitieren Schweizer Unternehmen von günstigeren Zollkonditionen – und einem besseren Marktzugang. Wie gross der Vorteil ist, ermittelt das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mit dem Freihandelsabkommen-Monitor. Die am Mittwoch veröffentlichte Datenanalyse zeigt nun: Im Jahr 2020 konnten die Schweizer Unternehmen dank Freihandelsabkommen rund 2,3 Milliarden Franken an Zöllen auf Importgüter sparen.

Die meisten Freihandelsabkommen der Schweiz wurden im Rahmen der Europäischen Freihandelsassoziation (Efta) abgeschlossen, schreibt das Seco in der Mitteilung. Die Schweiz verfügt – neben der Efta-Konvention und dem Freihandelsabkommen mit der EU – gegenwärtig über ein Netz von 33 Freihandelsabkommen mit 43 Partnern, darunter auch Japan und China.

Freihandelsabkommen: Importe über 214 Milliarden Franken

Aus Partnerländern, mit denen ein Freihandelsabkommen besteht, hat die Schweiz 2020 Waren im Wert von 214 Milliarden Franken importiert. Ein grosser Teil kommt aus der EU, nämlich Importe im Wert von 136 Milliarden Franken. Rund 49 Milliarden Franken entfallen auf Goldimporte, rund 33 Milliarden Franken auf Pharmaprodukte. Die Zolleinsparungen von 2,3 Milliarden Franken bedeuten eine Einsparung von 83 Prozent der hypothetisch möglichen Ersparnisse. (aka)