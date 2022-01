DAvos Nun steht es fest: WEF findet vom 22. bis 26. Mai statt Aufgrund der Pandemie wurde das Weltwirtschaftsforum in Davos vom Januar in den Frühsommer verschoben. Nun hat das WEF das definitive Datum bekannt gegeben.

Wegen Omikron findet das WEF in diesem Jahr in der letzten Mai-Woche in Davos statt. Keystone

Die Elite der Wirtschaft und Politik hätte sich ursprünglich diese Woche in Davos zum alljährlichen Weltwirtschaftsforum (WEF) treffen sollen. Doch die Omikron-Variante machte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Sie verschoben das Jahrestreffen in den Frühsommer.

Inzwischen ist das genaue Datum bekannt: Das WEF soll in der Woche vom 22. bis 26. Mai stattfinden, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Nach einer zweijährigen coronabedingten Pause kehrt das Jahrestreffen somit in die Bündner Berge zurück. Bereits die Ausgabe 2021 in Davos war der Pandemie zum Opfer gefallen, auch die Ersatzveranstaltungen in der Zentralschweiz und in Singapur konnten wegen der damals neu aufkommenden Delta-Variante nicht stattfinden.

«Nach all den virtuellen Treffen, die in den letzten zwei Jahren stattgefunden haben, müssen die Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft endlich wieder persönlich zusammenkommen», lässt sich Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums, zitieren. (dpo)