Dentalimplantate Straumann meldet sehr starken Start ins neue Jahr – ausser in China Der Dentalimplantate-Hersteller Straumann kann seinen Umsatz im ersten Quartal um einen Viertel steigern. Nach Corona tragen fast alle Geschäftsregionen zum guten Start ins neue Jahr bei.

Der in Basel beheimatete,. weltweit tätige Dentalimplantate-Hersteller Straumann wächst auch im neuen Jahr kräftig weiter. Keystone

Die Straumann Group ist «stark ins neue Jahr gestartet», wie sie am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt. Konkret kletterte der Umsatz im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 25,4 Prozent auf 589 Millionen Franken. Die grösste Geschäftsregion Europa, Nahost und Afrika verzeichnete dabei trotz negativer Währungseffekte ebenfalls ein starkes erstes Quartal (+24,7 Prozent auf 267,2 Millionen). Auch der Patientenzulauf des Herstellers von Zahnimplantaten blieb in den meisten Ländern insgesamt hoch. Einzig in China ging dieser wegen lokaler Corona-Lockdowns zurück.

Dieses Rekordergebnis respektive das weitere starke Wachstum ist laut Straumann auf die Einführung neuer Implantate zur Sofortversorgung zurückzuführen. Entsprechend zufrieden respektive zuversichtlich äussert sich denn auch Straumann-Chef Guillaume Daniellot zu den Quartalszahlen. «Vor diesem Hintergrund bestätigen wir trotz der geopolitischen Unsicherheiten und möglichen Auswirkungen von Covid-19 unsere Prognose für das Gesamtjahr.»

Der Basler Konzern blickte bereits auch auf ein äusserst erfolgreiches 2021 zurück: Der Dentalimplantathersteller erzielte bei Umsatz und Reingewinn neue Rekordwerte. Die Verkäufe stiegen um knapp 42 Prozent auf 2 Milliarden Franken. Der Reingewinn belief sich auf 399 Millionen. (sat/abi)