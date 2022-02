Detailhandel Weltweite Rangliste: Coop und Migros machen grosse Sprünge nach vorne Coop und Migros haben im Ranking der grössten Detailhändler der Welt einen grossen Sprung nach vorne gemacht. Auch Richemont holt auf. Federn lassen muss dafür der Basler Duty-free-Betreiber Dufry.

Die Schweizer Detailhändler Coop und Migros machen in der neuesten, weltweiten Retailing-Rangliste gleich mehrere Plätze gut. Alex Spichale

Konkret hat die Migros im ersten Coronajahr 2020 vier Plätze wettgemacht und liegt nun auf Rang 36. Coop machte derweil gleich sieben Plätze gut und liegt im neuesten Detailhandel-Ranking von Deloitte nun auf Rang 39. Das internationale Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen hat am Sonntag die Ergebnisse zur Schweiz publiziert.

Dabei ebenfalls Plätze gutgemacht hat der in Genf beheimatete weltweit tätige Luxusmarkenkonzern Richemont (+3 auf 93). Dufry dagegen, der in Basel ansässige Betreiber von Duty-free-Shops in aller Welt, litt unter dem stark gesunkenen Flugreiseverkehr als Folge der Coronapandemie. Er ist laut Deloitte gleich aus dem 250 Firmen umfassenden Ranking geflogen.

Auch Bauhaus, Hornbach, Ikea oder XXXLutz legen zu

Die grössten Einzelhändler weltweit erzielten Deloitte zufolge 2020 total einen Umsatz von 5,11 Billionen US-Dollar und damit ein Plus von 5,2 Prozent. «Trotz erschwerter Bedingungen durch die Covid-19-Pandemie beweist der globale Einzelhandel Resilienz und ist sogar noch stärker als im Vorjahr gewachsen», sagte Deloitte-Experte Karsten Hollasch.

Bei den meisten Detailhändlern hätten sich Umsatz und Marge zwar positiv entwickelt und sie sind stärker aus der Krise hervorgegangen. Das solide Wachstum dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich im Hintergrund Stimmung und Kaufverhalten erheblich verändert haben, schreibt Deloitte.

Amazon legt am stärksten zu – erster chinesischer Konzern in Top 10

Weltweit profitieren davon auch Spezialisten mit Filialen in der Schweiz, etwa die Baumärkte Bauhaus (+14 auf Rang 155), Hornbach (+30 auf 183), der Möbelhändler IKEA (+2 auf 24) oder XXXLutz (+1 auf 187).

Das stärkste Umsatzwachstum in dem bereits am Donnerstag publizierten internationalen Bereich des Rankings wies mit 34,8 Prozent Amazon auf. Erstmals hielt mit dem Online-Händler JD.com ein chinesischer Konzern Einzug in die Top 10 der grössten Einzelhändler der Welt. (sat/dpa)