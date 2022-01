Deutschschweizer Buchhandel Umsatzplus von 6,5 Prozent – jedes zweite Buch online verkauft Auch wegen Corona: Der Deutschschweizer Buchhandel blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Der Jahresumsatz stieg um 6,5 Prozent. Vor allem die Online-Umsätze stiegen deutlich.

Der Deutschschweizer Buchhandel legte im vergangenen Jahr erneut zu. Keystone

Während der Coronapandemie griff die Schweizer Bevölkerung wieder vermehrt zum Buch. Der Deutschschweizer Buchhandel konnte 2021 seinen Jahresumsatz zum dritten Mal in Folge steigern, wie der Schweizer Buchhändler- und Verlegerverband (Sbvv) am Donnerstag mitteilte. Die Gründe: Einerseits wurden 5 Prozent mehr Bücher verkauft, andererseits stieg der Durchschnittspreis pro Buch um 1,4 Prozent. Ausserdem legte das Weihnachtsgeschäft im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozent zu.

Da die Buchhandlungen teilweise geschlossen bleiben mussten, legte vor allem der Online-Verkauf zu. Der Sbvv schätzt, dass im vergangenen Jahr jedes zweite Buch online verkauft wurde. Davon hätten auch kleine Buchhandlungen profitiert, die wegen der Coronapandemie ihre Webshops ausgebaut hätten.

Das meistverkaufte Buch in der Sparte «Hardcover Belletristik» war «Die verschwundene Schwester» von Lucinda Riley. In den Top Ten 2021 befinden sich zudem sechs Titel der Schweizer Autorinnen und Autoren Donna Leon, Benedict Wells, Christine Brand, Joël Dicker, Arno Camenisch und Silvia Götschi. Gemäss Verband stammen drei Bücher der Top Ten aus Schweizer Verlagen. Bei den Sachbüchern lag das Kochbuch «Tanja vegetarisch» von Tanja Grandits vor der Autobiografie «Ich bin auch Jonathan» des Divertimento-Komikers Jonny Fischer an der Spitze. Das meistverkaufte Kinder- und Jugendbuch war «Globi und Roger». (abi)