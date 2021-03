Chemiekonzern Dottikon ES schliesst Kapitalerhöhung erfolgreich ab Der Pharmazulieferer hat neue Aktien im Wert von 199,5 Millionen Franken ausgeben. Der Preis der Aktien lag am unteren Ende der Preisspanne.

Markus Blocher reduziert seinen Anteil an Dottkon ES, bleibt aber klarer Mehrheitsaktionär. Britta Gut

Das Aargauer Spezialitäten-Chemieunternehmen Dottikon ES hat die Kapitalerhöhung unter Dach und Fach gebracht. Es seien rund 1,27 Millionen neue Aktien platziert worden, teilte das Unternehmen am Mittwochmorgen mit. Der Nettoerlös liege bei rund 199,5 Millionen Franken. Mit 160 Franken pro Aktie lag der Preis am unteren Ende der anvisierten Preisspanne von 160 bis 195 Franken. Das Unternehmen benötigt das Geld für die Finanzierung des Ausbaus am Firmenstandort in Dottikon AG.

Hauptaktionär und Firmenchef Markus Blocher hat wie angekündigt nur 25 Prozent seiner Bezugsrechte ausgeübt und zusätzliche Aktien über das Bookbuilding erworben. Vor der Kapitalerhöhung besass Blocher knapp 72 Prozent des Unternehmens. Nach der Kapitalerhöhung steigt der Streubesitz der Aktie auf über 20 Prozent, damit könnten die Aktien in den Swiss Performance Index aufgenommen werden. Von den weiteren bisherigen Aktionären hätten 82 Prozent ihre Bezugsrechte ausgeübt, schreibt das Unternehmen.

Dottikon stellt sich auf lang anhaltendes Wachstum für die Branche der Pharmazulieferer ein. Bis 2027 will Markus Blocher über 600 Millionen Franken in Dottikon, dem einzigen Firmenstandort der Firma, investieren.