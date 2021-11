Einkommen Migros zahlt Angestellten im kommenden Jahr mehr Lohn Erfreuliche Nachrichten für die Migros-Angestellten: Der Detailriese hat sich mit den Sozialpartnern geeinigt, die Lohnsumme um bis zu einem Prozent zu erhöhen. Der Fokus liegt auf den Mindestlöhnen.

Die Migros-Angestellten bekommen im kommenden Jahr mehr Lohn. (Symbolbild) Keystone

Die Mindestlöhne sollen per 1. Januar 2022 vereinheitlicht und erhöht werden, teilte Migros am Dienstag mit. Neu beträgt der Mindestlohn 4100 Franken. Weitere Lohnerhöhungen sollen individuell nach Funktion und Leistung erfolgen. Bis Ende März 2023 will Migros auch die Referenzlöhne für Gelernte anpassen: Wer eine zweijährige Berufslehre absolviert hat, bekommt 4200 Franken, nach einer dreijährigen Berufslehre gibt es 4300 Franken und nach einer vierjährigen 4500 Franken.

Dieses Verhandlungsergebnis gelte für Mitarbeitende, die dem Landes-Gesamtarbeitsvertrag unterstellt seien, heisst es weiter. Es werde von den internen und externen Sozialpartner, der Landeskommission der Migros-Gruppe, vom Kaufmännischen Verband Schweiz und dem Metzgereipersonal-Verband der Schweiz begrüsst. (abi)