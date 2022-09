Energie Autohändler Amag übernimmt Solarpionier Helion Amag steigt ins Geschäft mit Solarpanels, Wärmepumpen und Co. ein: Dazu übernimmt der grösste Autohändler den Bereich Helion von Bouygues. Dieser war einst in Solothurn als Start-up gegründet worden.

Der Autohändler Amag übernimmt den Geschäftsbereich Helion von Bouygues. Dieser war einst als Start-up in Solothurn gegründet worden. Keystone

Der Kaufvertrag mit Bouygues E&S InTec Schweiz AG sei bereits am 2. September unterzeichnet worden, schreibt die AMAG Group am Dienstag in einer Mitteilung. Bis voraussichtlich Anfang November solle dieser formell abgeschlossen werden. Zum Kaufpreis macht Amag keine Angaben.

Mit der Übernahme von Helion erweitert die Amag laut eigenen Angaben ihr Dienstleistungsangebot rund um die Elektromobilität erheblich, wie sie weoter schreibt. Helion werde komplett mit allen rund 450 Mitarbeitenden in einer eigenen Aktiengesellschaft in den neuen Geschäftsbereich Amag Energy & Mobility eingegliedert.

Strom für E-Autos selber produzieren

«Die Amag Gruppe will sich zur führenden Anbieterin nachhaltiger individueller Mobilität entwickeln», wird Helmut Ruhl in der Mitteilung zitiert. Und weiter erklärt der CEO: «Den Strom für den Betrieb der von uns verkauften elektrischen Fahrzeuge wollen wir mit Partnern zunehmend selbst produzieren.» Helion biete dabei die Möglichkeit, den Privatkunden Komplettlösungen rund um die Elektromobilität anzubieten. Mit Amag und Helion hätten die beiden führenden Firmen der jeweiligen Branche bereits bisher gut zusammengearbeitet, heisst es. Dabei sei Helion «mit innovativen Lösungen immer einen Schritt voraus» gewesen.

Die Firma Helion war einst von Noah Heynen und Samuel Beer in Luterbach (SO) gegründet worden. Die beiden Solarpioniere haben ihr Lebenswerk 2015 dann an den Energiekonzern Alpiq verkauft. In der Folge verkaufte dieser den Gebäudetechnikbereich an die Schweizer Tochtergesellschaft des französischen Baukonzerns Bouygues.

Elektroautos als Stromspeicher für mehr Netzstabilität

Der Autohändler will laut eigenen Angaben im Jahr 2030 mehr als 70 Prozent batterieelektrische Fahrzeuge verkaufen. Bereits ab sofort investiert die Amag zudem massiv in den Ausbau von eigenen Photovoltaikanlagen, wie sie vor Monatsfrist angekündigt hatte. Alleine in diesem Jahr sollen demnach Solarzellen mit einer Fläche von 20’000 Quadratmetern in Betrieb genommen werden.

Quasi als Ergänzung dazu will die Amag mit Helion durch die Vernetzung von Elektroautos und Photovoltaik Lösungen erarbeiten, um E-Autos als Speicher von Solarstrom und zur Stabilisierung des Stromnetzes zu nutzen. Ein ähnliches Projekt mit vorerst 50 E-Autos als Stromspeicher hat vergangene Woche auch der Carsharing-Anbieter Mobility lanciert. (sat)

