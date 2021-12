Energie Marktprämien: 155 Millionen Franken fliessen in die Grosswasserkraft Die Betreiber von 56 Grosskraftwerken erhalten dieses Jahr insgesamt 155 Millionen Franken Förderbeiträge. Dazu übernimmt der Bund Investitionskosten von rund 45 Millionen.

56 Wasserkraftwerke erhalten dieses Jahr Förderbeiträge. (Symbolbild) Keystone

Seit dem Inkrafttreten des revidierten Energiegesetzes Anfang 2018 können Betreiber und Eigentümer von Grosswasserkraftwerken eine Marktprämie für ihren produzierten Strom beantragen, den sie am Markt unter den Gestehungskosten absetzen mussten. Dieses Jahr gehen laut einer Mitteilung des Bundesamts für Energie (BFE) insgesamt 155 Millionen Franken an 30 Betreiber für 56 Grosskraftwerke.

Diese mussten im Betriebsjahr 2020 laut BFE rund 19 Milliarden Kilowattstunden unter den Gestehungskosten absetzen, was fast der Hälfte des mit Wasserkraft erzeugten Stroms in der Schweiz entspricht. Für das Geschäftsjahr 2019 erhielten 33 Kraftwerke insgesamt 84 Millionen Franken für rund 9,6 Milliarden Kilowattstunden Strom. Ursprünglich wäre das Förderinstrument Marktprämie bis Ende 2022 befristet gewesen. In der Herbstsession hat das Parlament allerdings entschieden, die Unterstützung bis 2030 zu verlängern.

Ebenfalls seit 2018 können für neue Grosskraftwerke sowie für Erweiterungen und Erneuerungen von Anlagen Investitionsbeiträge beantragt werden. Seither hat das BFE drei Gesuche geprüft und den Projekten 45,4 Millionen Franken zugesprochen. Weil die Mittel des letzten Stichtags noch nicht ausgeschöpft seien, könnten noch laufend weitere Gesuche eingereicht werden, heisst es in der Mitteilung. Für die Investitionsbeiträge für Grosswasserkraftwerke stehen jährlich rund 50 Millionen Franken zur Verfügung. (agl)