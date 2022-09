Energie Massive Gewinnsteigerung: Auch BKW profitiert von den hohen Energiepreisen Der Stromkonzern BKW hat den Gewinn im ersten Halbjahr um 46 Prozent gesteigert. Besonders lukrativ war der Bereich Energie. Zudem kündigt die BWK Investitionen in Milliardenhöhe an.

Die BKW vermeldet dank der hohen Energiepreise geradezu astronomische Zahlen. Keystone

Der Stromkonzern BKW hat seinen Umsatz stark gesteigert: Im ersten Halbjahr 2022 ist er um 37 Prozent auf rund 2,3 Milliarden Franken gestiegen. Vor allem das Geschäftsfeld Energie hat mit plus 74 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode zum Umsatzwachstum beigetragen, wie die BKW am Dienstagmorgen mitteilt.

Auch der Umsatz im Dienstleistungsgeschäft ist «dank der guten Auftragslage und Akquisitionen» um 20 Prozent gestiegen, schreibt die BKW weiter. Bei den Netzen führe «ein bereits kommunizierter Tarifeffekt wie erwartet» zu einem leichten Umsatzrückgang von 4 Prozent.

Gewinn vor Steuern und Reingewinn schiessen in die Höhe

Geradezu eine astronomische Steigerung meldet die BKW jedoch beim Gewinn vor Steuern und beim Reingewinn: Das Betriebsergebnis (Ebit) ist in der ersten Jahreshälfte um 46 Prozent auf 330 Millionen Franken gestiegen. Auch der operative Reingewinn hat sich um 34 Prozent auf 191 Millionen Franken erhöht.

Im Bereich Energie hat der Gewinn vor Steuern gar um 129 Prozent zugenommen. Die hohen Preise und die starke Volatilität haben laut der BKW «zu einer überdurchschnittlichen Performance in der Bewirtschaftung der Energiepositionen» geführt.

BWK plant Milliarden-Investitionen

Gesunken ist der Gewinn jedoch im Dienstleistungsgeschäft, insbesondere wegen einer tieferen Prozesseffizienz infolge der Corona-Pandemie und höherer Beschaffungskosten, die noch nicht überwälzt werden konnten. Bei den Netzen fällt das Betriebsergebnis aufgrund des Tarifeffekts um 22 Prozent tiefer aus.

Zudem kündigt die BWK saftige Investitionspläne an: Über alle drei Geschäftsbereiche Energie, Dienstleistungen und Netze plant sie, in den nächsten Jahren über 2 Milliarden Franken zu investieren. Die Ambitionen im Bereich der erneuerbaren Energien und nachhaltigen Dienstleistungen seien «die Pfeiler der Wachstumsstrategie», schreibt die BKW. Bis 2026 will man die Produktion von erneuerbaren Energien auf über 1000 Megawatt steigern.

Sollen die Energiefirmen einen Teil des Gewinns abgeben?

BKW ist nicht der erste Stromkonzern, der von den extremen Preissteigerungen an den Energiemärkten profitiert. So erzielte die Konkurrentin Axpo im ersten Halbjahr einen Gewinn von 513 Millionen Franken. Auch Alpiq konnte sein operatives Ergebnis um mehr als einen Drittel auf 114 Millionen Franken steigern. Den Nettoumsatz konnte der Konzern in der ersten Jahreshälfte von 2,7 Milliarden auf 6,9 Milliarden Franken gar mehr als verdoppeln.

Angesichts dieser Millionengewinne wird in der Politik der Ruf laut, dass der Bund einen Teil davon einzieht oder den gebeutelten Firmen und Privathaushalten mit finanzieller Unterstützung zur Hilfe eilt. Der Bundesrat sieht aktuell keinen Bedarf, die hohen Energiepreise abzufedern. Offen zeigte sich Wirtschaftsminister Guy Parmelin für die Forderung nach Kurzarbeit.