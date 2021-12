Energie So will die Alpiq-Chefin Stromengpass verhindern Wasserkraft statt Gas: Alpiq-Chefin Antje Kanngiesser will die Winterenergie ausbauen. Dabei setzt sie auf Wasserkraft und hofft auf schnellere Bewilligungsverfahren.

Antje Kanngiesser ist seit März Chefin des Energiekonzerns Alpiq. Keystone

Antje Kanngiesser ist seit Anfang März CEO des Energiekonzerns Alpiq. Sie trat die Nachfolge von André Schnidrig an, der aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat. Im Gespräch mit der «SonntagsZeitung» sprach sie über die Probleme bei der Stromversorgung, die ab 2025 entstehen könnten. «Wir müssen in der Schweiz die Winterenergie ausbauen», sagt sie. Zwar könne man die Eintrittswahrscheinlichkeit einer solchen Strommangellage nicht voraussagen, «aber der Schaden wäre so immens, dass wir unsere Optionen, die wir im Inland haben, angehen müssen.»

Sie denkt dabei an neue Speicher-Wasserkraftanlagen. Ein Projekt, an dem die Alpiq beteiligt ist, sieht etwa im Raum Zermatt den Bau einer Staumauer vor. Dank dieser könnte wegen des Rückzugs des Gornergletschers Winterenergie von 650 Gigawattstunden bereit gestellt werden. «Wasserkraft ist ein zentrales Gut, die Gletscherschmelze bietet hier neue Möglichkeiten», sagt sie.

Gaskraft sollte letzt mögliches Mittel sein

Neue Gaskraftwerke als Alternative sieht sie hingegen nicht. «Gaskraft sollte Ultima Ratio sein.» Sie schlägt einen systemischen Ansatz vor, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. «Wir müssen genau schauen, wann wir was fördern», sagt sie. Zudem habe sie die Absichtserklärung der Schweiz mit anderen europäischen Staaten «mit Freude» zur Kenntnis genommen. Das ist die Art der Unterstützung, die eine Swissgrid brauche, um ein technisches Abkommen zu unterschreiben.

Bezüglich der langen Bewilligungsverfahren sollte man laut Kanngiesser über eine auf Energieinfrastruktur spezialisierte Abteilung am Bundesverwaltungsgericht diskutieren. «Zudem könnte man eine gerichtliche Instanz herausnehmen, damit es schneller geht.» Heute könne es bis zu einem Entscheid zehn Jahre dauern. «Es ist wichtig, dass die Umweltbelange berücksichtigt werden. Aber es muss schneller gehen.» (abi)