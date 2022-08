Energiekrise Bundesrat Parmelin weist Kritik zurück und will weniger Drama Bundesrat Guy Parmelin hat die Kritik aus Wirtschaftskreisen zurückgewiesen, sie nicht in seine Pläne miteinzubeziehen. Vielmehr soll die Gefahr einer allfälligen Strommangellage weniger dramatisiert werden.

Bundesrat Guy Parmelin wird von der Wirtschaft kritisiert. (Archivbild) Keystone

Die Kritik war heftig: Die Spitze des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV) wandte sich vergangene Woche mittels Brief an den für die Versorgungssicherheit zuständigen Bundesrat Guy Parmelin. Ihr Vorwurf: Der aktuelle Planungsstand des Bundes bei einem möglichen Stromengpass sei «nicht ausreichend», das Szenario der wirtschaftlichen Landesversorgung «unverhältnismässig» und ein Verbot von bestimmten Aktivitäten ein «direkter Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit».

Zudem zeigten sie sich frustriert, dass sie nicht angehört werden. SGV-Präsident Fabio Regazzi und SGV-Direktor Hans-Ulrich Bigler forderten Parmelin daher auf, die Wirtschaft in die Diskussionen miteinzubeziehen – damit der Bund von seiner «beabsichtigen unverhältnismässigen und teuren Regulierung von Aktivitäten» absehen könne.

Wirtschaftskommission soll Bundesrat beraten

Guy Parmelin reagierte am Montag in der RTS-Sendung «La Matinale» auf die Kritik. Bezüglich Gas-Frage seien die Verbraucher integriert, sagte er. Bei der Strom-Frage werde es kommen. «Wir werden eine Wirtschaftskommission aktivieren, die den Bundesrat beraten soll», sagte er. Darin seien alle vertreten, auch die Verbraucherkreise.

Zudem seien sie dabei, regelmässige Kontakte mit der Industrie und der Wirtschaft aufzubauen. Parmelin betont weiter, dass SGV-Präsident Bigler seine Telefonnummer habe und sie sich vier Mal im Jahr treffen würden. «Wenn er Informationen haben möchte, muss er mich nur anrufen.»

Bundesrat will in den kommenden Wochen informieren

Parmelin betonte weiter, es sei das Ziel des Bundesrats, «alles zu tun, um eine Kontingentierung der Einschränkungen in diesem Land zu verhindern». Schon vor dem Ukraine-Krieg hätten sie damit begonnen, zwischen dem Wirtschafts- und dem Energiedepartement «Hand in Hand zu arbeiten, um die Versorgung sicherzustellen». Nun werde der Bundesrat in den kommenden Wochen über die Richtlinien und verschiedenen Verordnungen informieren, «damit alle wissen, was sie zu tun haben».

Gleichzeitig rief er zu Geduld auf. Die Regierung werde informieren, so bald sie bereit sei. «Wenn man Einschränkungen im Personenbereich einführen will, muss das sehr sorgfältig überlegt werden», sagte Parmelin. «Es geht um die Freiheit der Menschen.» Zudem betonte er, dass die Dramatisierung der Gefahr einer Stromlücke vermieden werden müsse. (abi)