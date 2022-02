Energieversorgung Steigende Energiepreise: Alpiq rutscht in die roten Zahlen Die volatilen Energiepreise haben der Alpiq 2021 zugesetzt. Das schlägt sich auch im Geschäftsergebnis nieder: Der Energiekonzern vermeldet einen Reinverlust von 271 Millionen Franken.

Alpiq hat ein schwieriges Geschäftsjahr hinter sich. Grund dafür war der volatile Energiemarkt. Keystone

Alpiq hatte die Branche letzten Dezember in Aufregung versetzt, weil sie kurz vor Weihnachten wegen Liquiditätsproblemen beim Bund um eine Finanzspritze ersuchte. Das Problem wurde schliesslich anders gelöst: Die Aktionäre stellten dem Energiekonzern eine temporäre Liquidität in der Höhe von 223 Millionen Franken zur Verfügung. Ende Januar belief sich der Betrag auf 300 Millionen Franken, wie Alpiq am Donnerstag bei der Präsentation des Jahresergebnis mitteilte. Grund für die Liquiditätsprobleme war der enorm starke Anstieg der Preise für Gas und Strom im Winter.

Die hohen Preise an den Energiemärkten in den letzten Monaten wirkten sich auch auf die Absicherungsgeschäfte aus, welche die Produktion aus eigenen Kraftwerken und Energiebezugsverträgen betreffen. Dafür musste Alpiq 2021 Bewertungsanpassungen von einer halben Milliarde Franken vornehmen.

Aus diesem Grund weist der Energiekonzern vergangenes Jahr einen Reinverlust von 271 Millionen Franken aus. Die Bewertungseffekte würden sich in den Folgejahren ausgleichen, hält Alpiq fest. Aufgrund des negativen Ergebnisses beantragt der Verwaltungsrat, für das Geschäftsjahr 2021 keine Dividende auszuschütten.

Gut lief es im Energiehandel

Besser schaut es aus, wenn die Sondereinflüsse herausgerechnet werden. Das Betriebsergebnis auf Stufe Ebitda beläuft sich auf 302 Millionen Franken. Das sind 15 Prozent mehr als noch 2020. Massgeblich dazu beigetragen hat der Energiehandel mit einem Beitrag von 258 Millionen Franken, indem die Flexibilität des Produktionsparks der Alpiq im dynamischen Marktumfeld optimal genutzt werden konnte. Auch aus diesem Grund verzeichnete der Konzern einen deutlichen Umsatzsprung – um 84 Prozent auf 7,2 Milliarden Franken.

Wie erwartet lag die hiesige Stromproduktion deutlich unter der Vorjahr. Hauptgrund war die ungeplante Verlängerung der Revision des AKW Leibstadt, welche das Ergebnis auf Gruppenebene mit 62 Millionen Franken belastete. Im Gegensatz dazu konnte die internationale Stromproduktion das Resultat aus dem Vorjahr übertreffen.

Die stark gestiegenen Energiepreise wirken sich nicht zuletzt auf die Bilanz aus. So sank die Eigenkapitalquote im Verhältnis zur Bilanzsumme von 51 auf 26,2 Prozent. Die Nettoverschuldung erhöhte sich auf 675 Millionen Franken. Ende 2021 verfügt Alpiq über eine Liquidität von rund 900 Millionen Franken.