Wirtschaft Schweizer Handel: Digitalisierung kostet Milliarden Schweizer Handelsfirmen haben die Pandemie weitgehend überwunden. Trotzdem steht die Branche vor grossen Herausforderungen. Für die Digitalisierung braucht es Investitionen in Milliardenhöhe.

Der Rheinhafen in Basel ist hierzulande die wichtigste Drehscheibe für die Ein- und Ausfuhr von Waren. Keystone

Auch die Coronakrise hat Handelsunternehmen in der Schweiz arg gebeutelt. Langsam hellen sich aber die Aussichten auf. Zu diesem Schluss kommen zwei am Freitag präsentierte Umfragen im Auftrag von Handel Schweiz. So gaben neun von zehn Grosshändler an, dass die Geschäftslage gut oder zumindest befriedigend sei. Verbessert hat sich die Situation auch für im Aussenhandel tätige Firmen. 40 Prozent der befragten Unternehmen rechnen für 2021 mit mehr Umsatz als im Vorjahr.

Dabei spielen Freihandelsverträge gemäss Mitteilung eine grosse Rolle. 2019 sparten Firmen mit mehr als 250 Angestellten rund 730 Millionen Franken an Zöllen auf Importen ein. Bei KMU belief sich der Betrag gar auf 1,1 Milliarden Franken.

Unternehmen rüsten sich für Digitalisierung

Aus Sicht des Verbandes Handel Schweiz kann die Branche das Geld auch gut gebrauchen. In den nächsten Jahren stehen den Handelsfirmen hierzulande grosse Veränderungen ins Haus – notabene bei der Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft oder Logistik. Handel Schweiz schätzt, dass in diesen Bereichen bis 2030 Investitionen von rund neun Milliarden Franken fällig werden.

Potenzial sieht der Verband etwa bei der Kreislaufwirtschaft – also der effizienten und möglichst langen Nutzung respektive Wiederverwendung von Produkten und Rohstoffen. Heute liesse sich damit noch kaum Geld verdienen, heisst es in der Mitteilung. Für Handel Schweiz wäre «Re-use statt Recycle» jedoch ein mögliches Rezept gegen gestörte Lieferketten, die gerade viele Handelsfirmen beschäftigen. (rwa)