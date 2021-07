Erholung Schindler im ersten Halbjahr wieder auf Wachstumskurs Der Technologiekonzern konnte seinen Umsatz in den ersten sechs Monaten um 10,4 Prozent auf rund 5,5 Milliarden Franken steigern. Das Betriebsergebnis betrug 607 Millionen Franken.

Verzeichnete per Ende Juni einen deutlich höheren Auftragsbestand: Technologiekonzern Schindler. (Symbolbild) Keystone

Nach einem wegen der Coronakrise schwachen Vorjahr gingen bei Schindler in den ersten sechs Monaten 2021 wieder mehr Aufträge ein. Der Auftragseingang sei um 12,8 Prozent auf rund sechs Milliarden Franken gestiegen, meldete Schindler am Freitag. Die schlägt sich in einem Umsatz von rund 5,5 Milliarden Franken nieder. Das sind 10,4 Prozent mehr als in der gleichen Periode im Vorjahr. Die EBIT-Marge beträgt rund 11 Prozent, dies bei einem Betriebsergebnis von 607 Millionen Franken. Der Konzerngewinn liegt bei 455 Millionen Franken.

Ein deutliches Wachstum zeigte sich vor allem im zweiten Quartal. In den Monaten April, Mai und Juni wuchs der Auftragseingang um knapp 18 Prozent. Per 30. Juni lag der Auftragsbestand bei 9,6 Milliarden Franken. Diese Entwicklung sei ermutigend, so CEO Thomas Oetterli in einer Mitteilung. In der Beurteilung der Zukunftsaussichten bleibe Schindler aber zurückhaltend. Dies aufgrund des starken Frankens, steigender Rohstoffpreise und weltweiter Verzögerungen auf Baustellen. Der Konzerngewinn 2021 wird derzeit auf 850-900 Millionen Franken geschätzt. (wap)