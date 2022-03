Ernährung Umfrage zeigt: Schweizer wollen mehr Bio in Restaurants und Kantinen Der Schweizer Bio-Markt wächst und dehnt sich auf weitere Produktgruppen aus. Eine Befragung zeigt aber noch Potenzial beim auswärts Essen.

Rund ein Viertel des verkauften Gemüses entspricht den Bio-Standards. (Symbolbild) Keystone

Bio-Produkte sind in der Schweiz beliebt. Im Jahr 2020 gab ein Haushalt durchschnittlich 820 Franken für Bio-Produkte aus, deren Marktanteil liegt bei rund elf Prozent. Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) und das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) haben nun in einem Bericht die Entwicklungen und Hintergründe des Bio-Trends in der Schweiz untersucht.

Die Analyse zeigt, dass zwei Beweggründe die Bio-Konsumentinnen in der Schweiz vereinen, wie einer Mitteilung vom Dienstag zu entnehmen ist. 85 Prozent der Teilnehmenden gaben in einer repräsentativen Befragung an, dass sie mit ihrem Kaufentscheid eine artgerechte Tierhaltung gewährleisten und Rückstände von Pflanzenschutzmitteln auf den Produkten vermeiden wollen. Auffallend ist laut den Autoren von BLW und FiBL, dass der Geschmack der Produkte «kein gewichtiger Grund» für den Kauf von Bio-Lebensmitteln ist.

Bio-Babynahrung legte rasant zu

Es gibt aber auch Gründe, welche die Kunden vom Kauf von Bio-Produkten abhalten. Viele der Befragten sind etwa abgeschreckt, wenn die Bio-Lebensmittel zu stark verpackt sind. Auch gibt es laut dem Bericht ein grosses Bedürfnis nach biologischen Lebensmitteln in Restaurants, Kantinen und Take-Aways. In diesem Bereich sehen BLW und FiBL noch Wachstumsbedarf.

Der Schweizer Bio-Markt wuchs zwischen 2016 und 2020 um durchschnittlich neun Prozent. Bei Eiern, Gemüse und Kartoffeln beträgt der Bio-Anteil mittlerweile rund 25 Prozent. Mit einer Wachstumsrate von jährlich rund 20 Prozent konnte jedoch die biologische Babynahrung mit Abstand am stärksten zulegen. Der Anteil in dieser Warengruppe stieg auf 50 Prozent.

Die Umfrage-Resultate deuteten jedoch nicht darauf hin, dass es mit dem Wachstum in den kommenden Jahren gleich stark weitergeht, wie es in der Mitteilung heisst. «Viele Konsumentinnen und Konsumenten beabsichtigen nicht, ihren Bio-Konsum weiter auszubauen.» (agl)