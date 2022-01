Fachkräftemangel Interne Headhunter: Swisscom geht neue Wege bei der Rekrutierung Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, setzt die Swisscom auf interne Headhunter. Diese pflegen einen externen Talentpool. Fast die Hälfte der Mitarbeitenden wird bereits von ihnen eingestellt.

Die internen Swisscom-Headhunter bauen Beziehungen auf zu künftigen Kandidaten. Keystone

Die Swisscom geht neue Wege bei der Rekrutierung von Fachpersonal. Auch der Telekommunikationskonzern bekommt den Fachkräftemangel zu spüren. «Darum haben wir in den letzten Jahren sukzessive eine sogenannte Active-Sourcing-Abteilung mit mittlerweile 16 Personen aufgebaut», sagte Swisscom-Personalchefin Klementina Pejic in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag».

Diese würden prüfen, welche Personen gut zur Swisscom passen würden, und bauen eine persönliche Beziehung zu potenziellen Kandidaten auf. Dazu zählen auch erfolglose Bewerber, die vielleicht für eine andere Stelle infrage kämen. Laut Pejic habe die Swisscom in den letzten zwei Jahren jeweils etwa 1000 Mitarbeitende angestellt. «Rund 60% liefen über unser Standard-Recruiting, 40% über das Active Sourcing.» (abi)