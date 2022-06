Fachkräftemangel So will das Gastgewerbe mehr Personal finden Der Fachkräftemangel im Gastgewerbe ist akut. Ein neuer 5-Punkte-Plan soll Abhilfe schaffen und mehr Personal in die Gastronomie locken.

Dem Gastgewerbe geht das Personal aus. Ein neuer 5-Punkte-Plan soll dem entgegenwirken. (Symbolbild) Keystone

Der Gastronomie steht eine heisse Sommersaison bevor: Denn gerade die Coronapandemie hat den Fachkräftemangel im Gastgewerbe nochmals verschärft. Viele haben der Branche den Rücken gekehrt. Gastrosuisse will auf den Personalmangel mit einem 5-Punkte-Plan reagieren. Dieser wurde am Dienstagabend an der Delegiertenversammlung des Arbeitgeberverbands des Gastgewerbes präsentiert und von den Delegierten begrüsst, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Beruf und Branche sollen attraktiver werden

Dazu gehört, die Branche in ein besseres Licht zu rücken. «Wir müssen die Attraktivität unserer Berufsbilder und unserer Branche steigern», wird GastroSuisse-Direktor Daniel Borner in einer Mitteilung zitiert. Zudem sollen die Unternehmerinnen und Unternehmer für die Themen der Personalführung und Wertschätzung sensibilisiert werden. Denn diesbezüglich stellt Borner einen Wandel bei den «Ansprüchen und Erwartungen» der jungen Generationen fest.

Weiter will GastroSuisse den beruflichen Nachwuchs sicherstellen. Das geschieht, in dem die Ausbildungsplätze attraktiver werden und es genügend davon gibt.« Wir müssen die jungen Leute wieder vermehrt für unsere interessanten Berufe gewinnen können», sagte Borner. Dazu gehört auch die Nachqualifizierung von Branchen-Quereinsteigern. Daher sollen die bereits bewährten Ausbildungsangebote für sie und für fremdsprachiges Personal noch stärker gefördert werden.

Kreative Lösungen für Arbeitszeiten gesucht

Der letzte Punkt befasst sich mit den Anstellungsbedingungen. «Sie müssen den veränderten Bedürfnissen angepasst werden», sagte Borner. Gefragt sind kreative Lösungen, um Stellensuchende anzusprechen. Denn das Problem bei den beispielsweise häufig kritisierten Arbeitszeiten ist, dass diese von den Kunden- und Gästewünschen bestimmt werden.

Der Verband geht davon aus, dass es drei bis vier Jahre dauert, «bis die fünf Punkte ihre Wirkung entfalten». Einiges sei bereits sehr konkret, anderes müsse noch konzipiert werden. (abi)