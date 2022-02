Finanzen Zürcher Kantonalbank meldet einen Rekordgewinn Die Zürcher Kantonalbank legt kräftig zu. Freuen über den Gewinnzuwachs von knapp 9 Prozent können sich auch Kanton und Gemeinden.

Die ZKB konnte 2021 einen Konzerngewinn von 942 Millionen Franken erzielen. Keystone

Im vergangenen Jahr erzielte die Zürcher Kantonalbank (ZKB) einen Konzerngewinn von 942 Millionen Franken. Das sei Rekord, meldet die Bank in einer Mitteilung vom Freitag. Gegenüber dem Vorjahr 2020 entspricht einem Plus von 8,9 Prozent, so die ZKB. Der Geschäftsertrag der Bank wuchs um 31 Millionen Franken Prozent auf 2,54 Milliarden Franken. «Zum Rekordergebnis beigetragen haben insbesondere die stark wachsenden Erträge im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft sowie die Konstanz im Zinsgeschäft», heisst es in der Mitteilung.

Insgesamt verwaltete die ZKB per Ende 2021 Kundenvermögen in der Höhe von 409,2 Milliarden Franken. Das gute Ergebnis kommt auch dem Kanton Zürich und den Gemeinden zugute. «Angesichts des guten Ergebnisses hat der Bankrat die Erhöhung der ordentlichen Dividende für den Kanton Zürich und die Gemeinden um 21 Prozent auf 431 Millionen Franken beschlossen.» (mg/dpo)