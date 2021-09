Finanzmarkt Finma gibt grünes Licht für ersten Schweizer Kryptofonds Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma genehmigt den ersten Kryptofonds schweizerischen Rechts. Der Fonds ist auf qualifizierte Anleger be-schränkt und investiert in sogenannte Kryptoassets.

Der «Crypto Market Index Fund» investiert in Kryptoassets, die auf der Blockchain-Technologie basieren. (Symbolbild) Keystone

Beim Anlagefonds handelt es sich um den «Crypto Market Index Fund». Dieser zählt zu der Art «übrige Fonds für alternative Anlagen» und ist auf auf qualifizierte Anleger beschränkt, wie die Finma am Mittwoch mitteilt. Der Fonds investiert hauptsächlich in Kryptoassets wie Bitcoin, Ether oder Ripple, also in Werte, die auf der sogenannten Blockchain oder Distributed-Ledger-Technologie basieren.

Mit Kryptoassets würden besondere Risiken einhergehen, weshalb die Finma die Genehmigung des Fonds an besondere Anforderungen geknüpft hat. Der Fonds darf etwa nur in etablierte Kryptoassets mit genügend grossem Handelsvolumen investieren. Zudem müssen die Investitionen über «etablierte Gegenparteien und Plattformen» erfolgen, die Sitz in einem Mitgliedsstaat der Financial Action Task Force (FATF) haben und den entsprechenden Geldwäschereibestimmungen unterstellt sind, so die Finma. Auch für die in Verwaltung und Verwahrung involvierten Institute gelten besondere Anforderungen bezüglich Risikomanagement und Reporting. (dpo)