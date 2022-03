Firmenübernahmen Chinesen investieren knapp 100 Millionen Dollar in Schweizer Unternehmen Chinesische Firmen haben 2021 wieder mehr Geld in Schweizer Unternehmen gesteckt. Insgesamt kauften oder beteiligten sie sich an neun Unternehmen für 96 Millionen US-Dollar.

Bei den Chinesen besonders gefragt sind Schweizer Unternehmen aus dem Gesundheitssektor. (Symbolbild) Keystone

Nach dem coronabedingten Einbruch 2020 haben chinesische Firmen im vergangenen Jahr wieder mehr Geld für Firmenübernahmen in die Hand genommen. Insgesamt haben sie in der Schweiz für 96 Millionen US-Dollar neun Unternehmen gekauft oder Beteiligungen an diesen erworben. Das geht aus der am Freitag veröffentlichten Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervor. Im Vorjahr waren es acht Transaktionen im Wert von lediglich 7 Millionen Dollar.

In der Schweiz ist vor allem der Gesundheitssektor gefragt: Drei von neun Transaktionen entfielen gemäss EY auf diesen Sektor. Dahinter folgen zwei Investitionen im Bereich Verbraucherprodukte und Dienstleistungen.

«Vor allem für die Schweiz wird der Gesundheitssektor – ob Pharma, Biotech oder Medizintechnik – zunehmend zu einem der wichtigsten Zielsektoren chinesischer Unternehmen», wird Hubert Stadler von EY in der Mitteilung zitiert. Der Grund: In diesem Bereich gebe es in China einen grossen Nachholbedarf, «insbesondere bei der Forschung und Entwicklung».

Grossbritannien und Deutschland sind Top-Ziele in Europa

Im europäischen Vergleich liegt die Schweiz bezüglich Transaktionen auf Rang 6. Grossbritannien führt die Liste mit 36 Übernahmen und Beteiligungen im vergangenen Jahr an. Dahinter folgen Deutschland mit 35 und die Niederlande mit 13 Transaktionen.

Insgesamt kauften oder beteiligten sich chinesische Unternehmen an 155 europäischen Firmen (Vorjahr: 132). Das Transaktionsvolumen stieg dabei von 1,5 auf 12,4 Milliarden US-Dollar. Die meisten Deals entfielen gemäss EY auf klassische Industrieunternehmen, allerdings sind auch hier Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich immer mehr gefragt.

Die europaweit grösste Investition war der Verkauf der Haushaltsgeräte-Sparte von Philips an die Investmentfirma Hillhouse Capital mit Sitz in Hong Kong für 4,4 Milliarden US-Dollar. Dahinter folgen die Übernahmen des britischen Entwicklungsstudios Sumo Digital und des dänischen Kühlcontainer-Herstellers Maersk Container Industry für jeweils 1,1 Milliarden.