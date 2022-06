Flankierende Massnahmen Wieder mehr Kontrollen wegen Lohndumping und Schwarzarbeit Im Pandemiejahr 2020 hatten sich die Kontrolleure des Staatssekretariats für Wirtschaft noch geschont. Letztes Jahr wurde die Einhaltung der flankierenden Massnahmen wieder etwas intensiver überwacht.

Auch im zweiten Pandemiejahr wurden die flankierenden Massnahmen wenigerhäufig kontrolliert als vor der Krise. Keystone

Für das zweite Pandemiejahr 2021 meldet das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco einen Anstieg der Kontrolltätigkeit. Im Vorjahr waren wegen der Pandemie noch 17 Prozent weniger Kontrollen als sonst durchgeführt worden. Unter anderem um Ansteckungen zu vermeiden. 2021 war nun wieder «eine Stabilisierung der Kontrolltätigkeit» zu beobachten gewesen, wie das Seco in einer Mitteilung vom Donnerstag festhält. Die Zahl der Kontrollen zur Umsetzung der flankierenden Massnahmen hat sich damit gegenüber 2020 um fünf Prozent erhöht.

Konkret sind die Lohn- und Arbeitsbedingungen von fast 140'000 Personen in rund 36'000 Unternehmen kontrolliert worden. Das entspreche sechs Prozent der Arbeitnehmer in der Schweiz, so das Seco. Bei den Entsandten und den selbstständigen Dienstleistungserbringern wurde rund ein Drittel kontrolliert. Die in der Entsendeverordnung festgelegte Zielgrösse von 35'000 Kontrollen sei somit «knapp erreicht» worden, bilanziert das Staatssekretariat. Allerdings blieb das Kontrollvolumen auch 2021 unter dem langjährigen Durchschnitt.

In den Branchen mit allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsverträgen (GAV) betrug die Verstossquote wie schon im Vorjahr 21 Prozent. In den Branchen ohne GAV nahm hingegen die Quote der Lohnunterbietungen bei Entsandten von 15 auf 13 Prozent ab und bei den Schweizer Arbeitgebern von 12 auf zehn Prozent.

Mehr Kontrollen im Bereich Schwarzarbeit

Gemäss Mitteilung hat das Seco seine Anstrengungen bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit 2021 intensiviert. So nahmen die Betriebskontrollen um 17 Prozent und die Personenkontrollen um 16 Prozent zu. Insgesamt wurden 34'208 Arbeitnehmende kontrolliert. Damit sei das Vorkrisenniveau von 2019 erreicht worden.

Hauptschwerpunkte der Kontrollen waren das Bau- und Gastgewerbe sowie der Handel. Dabei wurden insgesamt 13'268 Verdachtsfälle zur weiteren Abklärungen übermittelt Das ist eine Zunahme von rund 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Gleichzeitig gingen die tatsächlichen getroffenen Massnahmen und verhängten Sanktionen in diesem Bereich leicht zurück. Wie das Seco schreibt, bekam es 2021 rund 3250 entsprechende Rückmeldungen (-2 Prozent). Dabei stellte die Behörde eine deutliche Abnahme (-13 Prozent) im Bereich des Sozialversicherungsrechts fest. (wap)