Fleisch Bell jubelt über «bestes Ergebnis», fürchtet aber die Rückkehr des Einkaufstourismus Der Fleischverarbeiter Bell kann Gewinn und Umsatz steigern. Dabei legten unter anderem die pflanzenbasierten Fleischalternativen kräftig zu.

Fleisch bleibt die Kernkompetenz von Bell. Aber auch die Vegi-Produkte werden immer wichtiger. Keystone

Der Fleischverarbeiter Bell erzielte im vergangenen Jahr sein «bisher bestes Ergebnis überhaupt», wie der Konzern am Freitag vermeldet. Der Umsatz stieg auf 4,15 Milliarden Franken, das sind 3,3 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Auch der Jahresgewinn wuchs um 10 Prozent auf 129.5 Millionen Franken an. Zu diesem guten Ergebnis hätten alle Geschäftsbereiche beigetragen, «einen wichtigen Anteil leistete das starke Retailgeschäft mit Fleischwaren und Convenience-Produkten im Heimmarkt Schweiz», so Bell.

Auch beim Fleischverarbeiter, der zur Coop-Gruppe gehört, spürt man die Trends zu mehr Nachhaltigkeit. «Das Segment der pflanzenbasierten Fleischalternativen erzielte ein erfreuliches Wachstum von 25 Prozent», vermeldet die Bell Food Group. Im internationalen Markt hätten sich «die strategische Fokussierung auf die Kernkompetenzen Rohschinken und Bio-Geflügelprodukte» ausgezahlt. All diese Zahlen belohnt Bell mit einer höheren Dividende. Diese soll von 6.50 auf 7 Franken pro Aktie erhöht werden.

Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr sei derzeit schwierig einzuschätzen, heisst es in der Mitteilung. «Es ist möglich, dass gewisse durch die Pandemie hervorgerufenen Veränderungen bestehen bleiben und einen nachhaltigen Einfluss auf unseren Geschäftsgang haben werden», lässt sich CEO Lorenz Wyss zitieren. Mit Sorge blickt Bell unter anderem auf das Wiedererstarken des Einkaufstourismus. Das werde wohl dafür sorgen, dass «der Geschäftsbereich Bell Schweiz die starke Performance aus den vergangenen beiden Jahren hingegen nicht in gleichem Mass fortführen können wird». (mg)