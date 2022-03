Flugbetrieb Auch im zweiten Coronajahr hohe Verluste für Swiss Die Fluggesellschaft Swiss muss für das zweite Coronajahr trotz einem stärkeren zweiten Halbjahr und Sparmassnahmen erneut einen operativen Verlust von rund 428 Millionen Franken vermelden.

Die Swiss vermeldet auch für das zweite Coronajahr einen Verlust. Keystone

Das Jahr 2021 hat für die Swiss nicht gut begonnen. Die eingeschränkte Reisetätigkeit brachte der Fluggesellschaft im ersten Halbjahr einen Verlust von 398 Millionen Franken ein. Ein Lichtblick war das dritte Quartal, als Einsparungen und eine gestiegene Reisetätigkeit dem Unternehmen einen kleinen operativen Gewinn bescherten. Auf das ganze Jahr gesehen muss die Swiss aber erneut einen operative Verlust vermelden, wie die am Donnerstag publizierten Jahreszahlen zeigen.

Insgesamt fällt dieser mit 427,7 Millionen Franken jedoch um rund einen Drittel geringer aus als 2020, wie Swiss in einer Mitteilung schreibt. Dafür sorgten neben Transformation und Kostensparmassnahmen die erfolgreicheren Sommermonate sowie eine «weiterhin sehr starke Frachtnachfrage». So hätten sich die operativen Erträge gegenüber dem Vorjahr um 13,7 Prozent auf 2,1 Milliarden Franken deutlich verbessert, was jedoch immer noch weniger als der Hälfte von 2019 entspricht.

Zeichen stehen im vierten Quartal auf Erholung

«Mit der Transformation, die wir 2021 mit Erfolg angefangen haben, sind wir gut aufgestellt, um weiterhin erfolgreich am Markt bestehen zu können», lässt sich CEO Dieter Vranckx in der Mitteilung zitieren. In diesem Jahr sollen die Kapazitäten im Vergleich zu 2019 auf bis zu 80 Prozent gesteigert werden. Auch das letzte Quartal 2021 spricht für die zunehmende Erholung der Fluggesellschaft. So lag das Ergebnis mit -36,3 Millionen Franken über 200 Millionen über dem Vorjahreswert. Der operative Erfolg hat sich gar auf 735 Millionen mehr als verdoppelt.

Swiss habe «zu keiner Zeit» mehr als die Hälfte des vom Bund verbürgten Bankenkredits in Höhe von 1,5 Milliarden Franken in Anspruch genommen, heisst es weiter. «Zudem ist es uns gelungen, im Laufe des Jahres den Geldabfluss zu stoppen und über das gesamte Jahr sogar einen positiven Cashflow zu erwirtschaften», sagt CFO Markus Binkert gemäss Mitteilung. Infolge der Coronakrise reduzierte die Fluggesellschaft ihre Flotte um rund 15 Prozent und baute bis Ende 2021 rund 1700 Vollzeitstellen ab.

2020 war der Umsatz der Swiss um 65,2 Prozent auf 1,85 Milliarden Franken eingebrochen, das Unternehmen musste einen Verlust von 654 Millionen Franken verkraften. (agl)