Flughäfen und Autobahnen Schulterschluss im Reisegeschäft: Dufry und Autogrill wollen zusammengehen Dufry als grösster Betreiber von Duty-free-Shops an Flughäfen und und der italienische Autobahnraststättenbetreiber Autogrill wollen zusammengehen. neue Mehrheitsaktionärin der fusionierten Firma wäre die Familie Benetton.

Seit Anfang Jahr als Chef zurück bei Dufry: Xavier Rossinyol soll auch CEO des mit Autogrill fusionierten Unternehmens werden. HO

Seit Wochen ist über den Zusammenschluss bereits gemunkelt worden. Nun steht die Fusion: Der Basler Reisedetailhändler Dufry will mit dem italienischen Raststättenbetreiber Autogrill zusammengehen, wie die beiden Konzerne in der Nacht auf Montag mitteilen. Der neue Konzern soll Dufry heissen, vom aktuellen Dufry-Chef Xavier Rossinyol geleitet und von der italienischen Familie Benetton mehrheitlich kontrolliert werden. Diese besitzt aktuell eine knappe Mehrheit an Autogrill.

Ziel des fusionierten Unternehmens ist es laut Mitteilung, weltweit ein neues Reiseerlebnis zu schaffen. Die Dufry-Autogrill-Fusion steht allerdings unter dem Vorbehalt der Zustimmung der bisherigen Dufry-Aktionäre sowie den zuständigen Wettbewerbsbehörden zustimmen.

Das neue Unternehmen werde jährlich 2,3 Milliarden Passagiere an 5500 Verkaufsstellen in über 75 Ländern bedienen. Erwartet wird ein Umsatz von rund 14 Milliarden Franken und knapp eineinhalb Milliarde Gewinn pro Jahr. Dank dem Zusammenschluss soll die Firma ihre Präsenz in den USA stärken und zugleich neue Möglichkeiten in anderen wichtigen Regionen wie Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika erhalten. (sat)

Update folgt ...