Flughafen Helvetic Airways: Swissport übernimmt Bodenabfertigung auch in Zürich Swissport und Helvetic Airways bauen ihre Zusammenarbeit aus. Nach dem Euroairport übernimmt die Servicegesellschaft auch am Flughafen Zürich die Bodenabfertigung für die Fluggesellschaft.

Swissport und Helvetic Airways arbeiten bald auch in Zürich zusammen. (Symbolbild) Keystone

Helvetic Airways wechselt den Dienstleister für die Bodenabfertigung am Flughafen Zürich per 1. April dieses Jahres, wie die Fluggesellschaft am Montag mitteilte. Swissport übernimmt die Dienstleistungen für sämtliche Flüge der Regionalairline, diese umfassen Passagierservices wie das Check-in, sowie die Gepäckabfertigung und das Reinigen der Flugzeuge.

Bereits seit letztem Jahr führt Swissport die Bodenabfertigung für Helvetic Airways am Euroairport Basel-Mulhouse-Freiburg durch. Zu einem späteren Zeitpunkt soll laut Mitteilung allenfalls auch der Flughafen Genf dazukommen. «Durch die erweiterte Partnerschaft können wir die Prozesse im Ground Handling stärker bündeln», sagt Tobias Pogorevc, CEO von Helvetic Airways, zur ausgeweiteten Partnerschaft. (agl)