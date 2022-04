Forschung Anmeldungsrekord beim Europäischen Patentamt – Schweiz mischt vorne mit Nach einer kleinen Corona-Delle verzeichnet das Europäische Patentamt wieder mehr Anmeldungen. Die Schweiz liegt gut im Rennen und belegt im Pro-Kopf-Vergleich den Spitzenplatz.

Die Schweiz zeigt sich im Vergleich mit anderen Ländern sehr innovativ. (Symbolbild) Keystone

Das Europäische Patentamt (EPA) hat vergangenes Jahr so viele Patentanmeldungen wie noch nie erhalten. Insgesamt verzeichnete das EPA 188'600 Einreichungen, wie es am Dienstag mitteilte. Das sind 4,5 Prozent mehr als im Vorjahr. «Dies unterstreicht die Kreativität und Widerstandsfähigkeit von Erfindern in Europa und weltweit», sagte EPA-Präsident António Campinos.

«Wir sind wieder auf Kurs», sagte EPA-Chefökonom Yann Ménière. «Der recht deutliche Anmeldeanstieg im vergangenen Jahr kompensiert den kleinen Rückgang im Jahr davor. Forschung und Entwicklung bedeuten für Unternehmen langfristige Investitionen, die von Krisen nicht so stark beeinflusst werden.»

Schweiz bei Anmeldungen pro Kopf an der Spitze

Die fünf aktivsten Ursprungsländer von Patentanmeldungen waren 2021 erneut die USA mit rund 25 Prozent aller Anmeldungen, gefolgt von Deutschland (14 Prozent), Japan (11 Prozent) und China (9 Prozent). Bereits auf Rang 7 liegt die Schweiz mit 8442 Anmeldungen. Das ist ein Plus von 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ebenfalls ein Rekord. Bei den Patentanmeldungen pro Kopf belegte die Schweiz in der Rangliste sogar erneut den Spitzenplatz. Dahinter folgen Schweden, Dänemark, die Niederlande und Finnland.

Die meisten Schweizer Patente kommen aus der Medizintechnik-Branche (857). Besonders aktiv war die Roche-Gruppe mit 633 Anmeldungen vor der ABB mit 522 und Japan Tobacco (JT) International mit 495. Dahinter folgen Philip Morris International, Nestle und Swatch.

Auf Ebene der anmeldestärksten Firmen liegt Huawei mit 3544 knapp vor Samsung mit 3439. Die anmeldestärksten Gebiete waren die Digitale Kommunikation, die um 9,4 Prozent auf 15'400 Anmeldungen zulegte. Auch die Medizin- (15'321) und Computertechnik (14'671) mischen vorne mit.

Die Schweiz hat nach Deutschland und Frankreich im europäischen Vergleich am drittmeisten Patente angemeldet. EPA

Grosse Innovationsdichte in der Schweiz

«Die Schweiz steht ausgezeichnet da, ist insgesamt auf dem siebten Platz aller Anmelder-Länder und innerhalb Europas nach Deutschland und Frankreich auf Platz drei», ordnete Rainer Osterwalder, Sprecher des Patentamtes, gegenüber Radio SRF ein. Dazu komme ein grosser Abstand vor den anderen Ländern wie beispielsweise Grossbritannien oder der Niederlande.

Die Anzahl Patentanmeldungen pro Kopf sei ein Indikator für die Innovationsintensität im Sinne von Innovationsdichte in der Schweiz. «Daher ist die Zahl sehr relevant.» Sie zeige, dass in der Schweiz langfristig geplant werde, was technische Innovationen anbelange. «Denn Patente deuten immer auf ein langfristiges Interesse, auf eine langfristige Entwicklung der Unternehmen hin, die durchaus für die Zukunft planen und nicht nur für den Moment», sagte Osterwalder.

Er betonte auch «die gute Mischung» aus grossen internationalen Firmen, kleinen innovativen Betrieben und Start-ups, «aber auch sehr patent-aktiven Universitäten und öffentlichen Forschungseinrichtungen». Dies sei ausschlaggebend für diese grosse Dichte an Patenten. (abi/dpa)