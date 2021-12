Führungswechsel UBS Switzerland: Markus Ronner soll Verwaltungsratspräsident werden Nach der Nomination von Lukas Gähwiler für den Verwaltungsrat der UBS Group soll Markus Ronner seine Nachfolge als Verwaltungsratspräsident der UBS Schweiz antreten.

Die UBS Schweiz organisiert ihren Verwaltungsrat neu. (Symbolbild) Keystone

Im April soll die Generalversammlung der UBS Schweiz Markus Ronner zum Verwaltungsratspräsidenten wählen. Dies gab die Bank am Montag bekannt. Ronner soll die Nachfolge von Lukas Gähwiler antreten, der nächstes Jahr zur UBS Group wechselt. Als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrates wird Barbara Lambert vorgeschlagen. Hubert Achermann, seit der Gründung der UBS Switzerland 2015 im Verwaltungsrat, wird nicht für eine Wiederwahl kandidieren.

Markus Ronner ist seit 1981 bei der UBS und hat in dieser Zeit in verschiedenen Führungspositionen gearbeitet. Er bleibt Mitglied der Konzernleitung. Barbara Lambert kommt von der Banque Pictet & Cie in Genf, wo sie seit 2008 tätig war, von 2014 bis 2018 als Mitglied der Geschäftsleitung. Lambert ist unter anderem auch Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Börse und leitet dort den Prüfungsausschuss.

Der bisherige Verwaltungsratspräsident Lukas Gähwiler ist im November als Vize des designierten Verwaltungsratspräsidenten der UBS Group, Colm Kelleher, nominiert worden. Gähwilers und Kellehers Wahl ist für die Generalversammlung im April angesetzt. (wap)