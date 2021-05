Furcht vor Konkurs Nach dem Lockdown: Fitnesszentren nur zu 40 Prozent ausgelastet Fitnessbetriebe durften zwar am 19. April wieder öffnen, verzeichnen aber seither deutlich weniger Besucher als vor der Pandemie. Hohe Fixkosten werden für Betreiberinnen und Betreiber nun zum Problem.

Fitnessbetreiber verzeichnen im Moment nicht einmal die Hälfte der Auslastung von vor der Pandemie. (Symbolbild) Keystone

Im Moment seien die Fitnesszentren nur zu 40 Prozent ausgelastet, sagte Claude Ammann, Verbandspräsident der Schweizerischen Fitness- und Gesundheitszentren, am Montag gegenüber «Radio SRF». Es seien vor allem Leute, die durch den Lockdown «grosse Probleme wie Rückenschmerzen oder Bluthochdruck» bekommen hätten, die aktuell in die Zentren kämen. Seit vier Wochen dürfen Fitnesszentren in der Schweiz wieder Besucherinnen und Besucher empfangen. Diese Öffnung war Teil des zweiten Öffnungsschrittes des Bundesrates von Mitte April.

Schwierigkeiten bereiten den Betreiberinnen und Betreiber der Fitnesszentren nun besonders die hohen Fixkosten. Miet- und Personalkosten könnten im Schnitt bis zu 60 Prozent des Umsatzes ausmachen. «Die finanzielle Situation ist vor allem deshalb desolat», sagte Claude Ammann, «da uns unsere Vermieterinnen und Vermieter bei den Mieteinnahmen am wenigsten entgegenkommen.» Dies sorge für grosse Probleme in der Branche.

Dazu komme, dass viele Kundinnen und Kunden erwarten, dass ihre Abos aufgrund der Schliessungen verlängert werden. «Wir haben ja diese Schliessungen nicht freiwillig gemacht», sagte Claude Ammann. Dennoch sei man jetzt aus Kundenfreundlichkeit fast gezwungen, Zeitgutschriften an die Kunden weiterzugeben. Auf die Fitnesszentren käme nun im Sommer die grosse Belastungsprobe zu. Der Branchenverband rechnet trotz Hilfen durch den Bund mit einer grösseren Konkurswelle. (agl)