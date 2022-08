Bauindustrie Mehr Umsatz, weniger Gewinn: Teuerung macht Geberit weiter zu schaffen Die Produkte des Sanitärtechnik-Konzerns Geberit sind auch im zweiten Quartal des Jahres stark gefragt. Doch weil deren Herstellung und Vertrieb teuer und aufwendig sind, sinkt der Gewinn.

Geberit kann auch im zweiten Quartal den Umsatz steigern, büsst wegen der Teuerung aber Gewinn ein. Keystone

Im ersten Halbjahr machte Geberit 402 Millionen Franken Gewinn, dies bei einem Umsatz von 1,9 Milliarden Franken. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Gewinnrückgang um 12,5 Prozent bei einem Umsatzwachstum von 5,5 Prozent. Bereinigt um «stark negative Währungseffekte» hätte in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres sogar ein Umsatz-Plus von 11,3 Prozent resultiert. Das schreibt der Sanitärtechnik-Konzern am Donnerstag in einer Mitteilung.

«Der Inflationsdruck verschärfte sich in den letzten drei Monaten im Vergleich zum ersten Quartal nochmals deutlich», schreibt Geberit. Während die Preise für Rohmaterialien, Energie und Transport massiv stiegen, könne diese Teuerung aufgrund des mehrstufigen Vertriebswegs in der Sanitärindustrie «nur mit einer zeitlichen Verzögerung umgesetzt» werden.

Weiteres Umsatz-Plus erwartet

Entsprechend wertet Geberit das Halbjahresergebnis als «gut» in einem «anhaltend anspruchsvollen Umfeld». Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Geberit ein «hohes einstelliges Nettoumsatzwachstum» und eine Ebitda-Marge um 28 Prozent. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2021 lag diese bei 20,8 Prozent.

In den ersten drei Monaten des Jahres war der Nettoumsatz von Geberit um 7,8 Prozent auf 980 Millionen Franken gestiegen. Verkaufspreiserhöhungen trugen dabei laut Angaben des Unternehmens rund die Hälfte zum Umsatzwachstum bei. Im Vorjahr hatte der weltweit tätige Sanitärtechnik-Konzern aus Rapperswil-Jona einen Rekordumsatz von 3,46 Milliarden Franken erwirtschaftet. Dabei nahm der Gewinn um 17,7 Prozent auf 756 Millionen zu. (wap/sat)