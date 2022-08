Geduldsprobe Der Automarkt kommt weiterhin nicht in die Gänge Wer ein neues Auto will, muss derzeit lange warten. Die Lieferschwierigkeiten drücken auch auf die Zulassungszahlen: Es kamen deutlich weniger Neuwagen auf die Strassen.

Wegen eingeschränkten Lieferketten können derzeit nicht so viele Autos produziert werden. Keystone

Im Juli wurden in der Schweiz 15'656 Personenwagen erstmals für den Strassenverkehr zugelassen. Das sind 505 Autos pro Tag. Klingt nach viel, ist es aber nicht. Im Vorjahr waren es knapp 3000 Autos mehr – also rund 100 pro Tag zusätzlich. «Die Lieferschwierigkeiten bei Neufahrzeugen haben den Schweizer Auto-Markt nach wie vor fest im Griff», heisst es in einer Mitteilung von auto-schweiz vom Donnerstag.

Auch für das zweite Halbjahr ist keine Erholung in Sicht: Es sei nur mit einer langsamen Besserung zu rechnen. «Fehlende Halbleiterprodukte und Unterbrechungen in den Logistikketten beeinträchtigen nach wie vor die Produktion bei den Automobilherstellern und die Auslieferung der Fahrzeuge», so der Branchenverband. Im bisherigen Jahr liegen die Neuzulassungen gesamthaft 13 Prozent hinter dem Vorjahr zurück.

Weiter auf dem Vormarsch sind dagegen Elektro- und andere alternative Antriebe. Der Marktanteil dieser liege kumuliert bei 49,5 Prozent. Beinahe jedes vierte neue Auto sei per Kabel aufladbar. (mg)