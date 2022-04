Geldpolitik Inflation: SNB-Präsident Jordan ist zuversichtlich Trotz immer höherer Preise: Die Schweizerische Nationalbank (SNB) geht davon aus, dass der Anstieg der Inflation nur vorübergehend ist. Zu dieser Einschätzung gelangt SNB-Präsident Thomas Jordan.

SNB-Präsident Thomas Jordan glaubt, dass die Inflation vorübergehend ist. (Archivbild) Keystone

Die Inflation in der Schweiz steigt so stark an wie seit über 13 Jahren nicht mehr: Das allgemeine Preisniveau lag im März um 2,4 Prozent höher als noch im Vorjahresmonat. Und eine Trendwende ist bislang nicht in Sicht. Die Schweizer Bevölkerung spürt dies etwa, wenn sie ihr Auto volltankt oder Teigwaren kauft.

Die anziehende Teuerung beunruhigt SNB-Präsident Thomas Jordan jedoch nicht. «Ich persönlich glaube, dass ein erheblicher Teil der heutigen Inflation vorübergehend sein könnte», wird er in einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zitiert. Dennoch bestehe «ein relativ grosses Risiko, dass ein Teil dieser vorübergehenden Inflation zu einer dauerhaften Inflation führt, die sich auf alle Waren und Dienstleistungen auswirkt». Jordan sprach am Dienstag an einer Veranstaltung in Washington zum Thema.

Sollte sich die hohe Inflation verfestigen, müssten die Zentralbanken laut Jordan ihre Geldpolitik anpassen. So sollen sie sicherstellen, dass sie in ihrem Kampf für Preisstabilität nicht an Glaubwürdigkeit verlieren. Die SNB ziehe es derweil vor, die Inflation über Zinssätze zu steuern, sagte Jordan weiter. Bei Bedarf interveniere sie aber auch am Devisenmarkt. Ein Ziel für den Wechselkurs gibt es laut dem SNB-Präsident aber nicht.

Mehr Spielraum für SNB

Einige Länder haben inzwischen ihren Leitzins erhöht – etwa die US-Notenbank (Fed). Die Europäische Zentralbank (EZB) belässt den Leitzins zwar vorerst noch auf dem Rekordtief von null Prozent. Allerdings kündigten die Währungshüter an, auf ein Ende ihrer ultralockeren Geldpolitik zuzusteuern. Die SNB hält derweil am Leitzins von -0,75 Prozent und ihrer expansiven Geldpolitik fest.

Laut Jordan helfen höhere Zinssätze in anderen Ländern der SNB. Dadurch erhalte die Zentralbank mehr Spielraum für ihre eigenen Zinssätze. «Sobald sich die Situation ändert, sind wir gerne bereit, zu einer traditionelleren Umsetzung der Geldpolitik zurückzukehren, bei der Interventionen nicht mehr die gleiche Bedeutung haben wie heute», sagte Jordan. (abi)