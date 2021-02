Geschäftsergebnis ABB verzeichnet im Coronajahr einen Umsatzrückgang Der weltweit tätige Elektrotechnikkonzern ABB muss 2020 wegen der Coronapandemie einen Umsatzrückgang von 7 Prozent hinnehmen. Grund dafür ist eine verschlechterte Auftragslage.

ABB erwartet im Jahr 2021 eine schrittweise Erholung. Symbolbild: Keystone

(agl) Das Jahr endete für ABB wie erwartet mit einer leichten Erholung im vierten Quartal, wie einer Mitteilung vom Donnerstag zu entnehmen ist. Der Umsatz betrug 7,2 Milliarden US-Dollar und ist damit auf vergleichbarer Basis gleich geblieben wie im vierten Quartal 2019. Die positivere Entwicklung in den letzten Monaten reichte jedoch nicht aus, um die Umsatzrückgänge aufgrund der Coronapandemie auszugleichen.

Der Konzern vermeldet am Donnerstag im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von 7 Prozent auf 26,1 Millionen Dollar. Auf vergleichbarer Basis beträgt der Rückgang fünf Prozent. In fast gleichem Umfang ging auch das Auftragsvolumen zurück. Das Betriebsergebnis auf Stufe Ebita beträgt 2,8 Milliarden Dollar und ist auf vergleichbarer Basis um 8 Prozent zurückgegangen.

Beim Konzerngewinn verzeichnet ABB derweil eine Steigerung von über 200 Prozent auf 5,1 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Grund für den Anstieg sind Gewinne aus nicht fortgeführten Aktivitäten in Höhe von 4,9 Milliarden Dollar, insbesondere vom Verkauf der Stromnetzsparte an den japanischen Grosskonzern Hitachi, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Positive Entwicklung im zweiten Quartal 2021

Die Unsicherheit auf den Märkten habe im vergangenen Quartal zugenommen, schreibt ABB weiter. Dennoch geht der Konzern für das zweite Quartal 2021 wieder von einer positiven Auftragsentwicklung im Vergleich zum Vorjahr aus. «Mit unserer klaren Strategie, unserer exzellenten technologischen Basis und dem gestärkten Finanzprofil ist ABB für 2021 und darüber hinaus gut aufgestellt», wird CEO Björn Rosengren in der Mitteilung zitiert.

Die Coronakrise hat sich im letzten Jahr deutlich auf den Umsatz von ABB ausgewirkt. Im ersten Halbjahr verzeichnete das Unternehmen wegen der verschlechterten Auftragslage einen Rückgang von 12 Prozent, im dritten Quartal gingen die Umsätze um vier Prozent zurück. Der Konzern befindet sich derzeit in einer Umstrukturierung. Im November kündigte CEO Björn Rosengren die Abspaltung von drei Divisionen an. Darunter die Turbolader-Division, die in 50 Ländern rund 2800 Mitarbeitende beschäftigt, davon über 800 in Baden (AG).