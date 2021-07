Geschäftszahlen Schoggi ist wieder gefragt: Lindt & Sprüngli verzeichnet steigende Umsätze Für Lindt & Sprüngli geht es im ersten Halbjahr 2021 wieder bergauf. Der Schokoladenhersteller verzeichnet ein organisches Umsatzwachstum von 17,4 Prozent.

Lindt & Sprüngli steigerte den Umsatz auf 1,8 Milliarden Franken. Keystone

Im Coronajahr 2020 musste Lindt & Sprüngli einen deutlichen Umsatzrückgang hinnehmen. Nun haben sich die Schokoladenmärkte wieder stabilisiert und auch der Schweizer Hersteller konnte wieder zulegen. Im Vergleich zum schwachen Vorjahr steigerte das Unternehmen den organischen Umsatz um 17,4 Prozent auf 1,8 Milliarden Franken, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Der Reingewinn erreichte etwas über 101 Millionen Franken, im ersten Halbjahr 2020 waren es 19,7 Millionen gewesen.

Weil sich die Pandemie aber immer noch auf verschiedene Geschäftsbereiche auswirke, erreichen die Umsätze noch nicht das Niveau von vor der Krise. Insbesondere weiterhin beeinträchtigt war laut Mitteilung das Duty-Free-Geschäft, weil der Flugverkehr auch im ersten Halbjahr 2021 weiterhin eingeschränkt blieb. Gut lief es für Lindt & Sprüngli derweil im Online-Geschäft, in welchem sich die Verkäufe verdoppelten, wie das Unternehmen schreibt. Auch das Ostergeschäft habe über den Erwartungen abschliessen können.

Um das Umsatzwachstum zu halten, will Lindt & Sprüngli die Investitionen an allen Standorten hoch halten, heisst es weiter. Unter anderem soll das Kakaomassewerk in Olten (SO) ausgebaut werden, um die langfristige Versorgung der europäischen Werke mit Kakaomasse sicherzustellen. Für das Gesamtjahr 2021 erwartet das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum im unteren zweistelligen Bereich. Zudem hat Lindt & Sprüngli ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 750 Millionen Franken gestartet. Dieses begann am 1. Juni und dauert bis zum 30. Dezember 2022. (agl)