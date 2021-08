Geschäftszahlen «Sehr gut unterwegs»: Berner Kantonalbank steigert im ersten Halbjahr den Gewinn Die Berner Kantonalbank AG ist mit dem Geschäft im ersten Halbjahr 2021 zufrieden und meldet eine Gewinnsteigerung von knapp 6 Prozent.

DIe BEKB erzielte einen Halbjahresgewinn von rund 63 Millionen Franken. Keystone

«Wir waren im ersten Semester sehr gut unterwegs», lässt sich der BEKB-CEO Armin Brun in einer Mitteilung vom Donnerstag zitieren. So stieg der Geschäftserfolg der Bank um fast 20 Prozent auf 76,5 Millionen Franken. Unter dem Strich resultierte ein Halbjahresgewinn von rund 63 Millionen, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einer Steigerung um 5,9 Prozent entspricht.

Die Kundenvermögen der BEKB wuchsen im ersten Halbjahr um 1,2 Milliarden Franken auf insgesamt 39,9 Milliarden. Die Kundenausleihungen wuchsen um 3,2 Prozent, die Hypothekarforderungen um 2,9 Prozent auf 24,4 Milliarden Franken. «Während die Pandemie weite Teile der Schweizer Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen hat, bewirkt sie im Immobilienmarkt eine stark erhöhte Nachfrage nach Wohnraum», so CEO Brun.

Auch von der positiven Entwicklung an den Finanzmärkten konnte die BEKB profitieren. Der Geschäftsertrag im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft stieg um 7,6 Prozent auf 217 Millionen Franken. Für die zweite Jahreshälfte geht die Bank davon aus, dass die Erholungsdynamik etwas abflachen wird. Bei weiterhin günstigen Verhältnissen rechnet die BEKB damit, 2021 ein Vorjahresergebnis auf Vorkrisenniveau zu erzielen. (agl)