Geschäftszahlen Trotz schwierigem Umfeld: Dormakaba weiter auf Wachstumskurs Aufgrund einer guten Auftragslage konnte das Schweizer Schliesstechnik-Unternehmen Dormakaba seine Umsätze in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres deutlich steigern.

Dormakaba verzeichnet in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres ein organisches Wachstum von 6,6 Prozent. Keystone

Dormakaba erzielte in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021/22 einen Nettoumsatz von rund 1,35 Milliarden Franken. Das entspricht einer Steigerung von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das organische Wachstum betrug 6,6 Prozent. Dieses sei durch eine starke Geschäftsentwicklung Asien, die anhaltende Nachfrage in Europa sowie die Erholung der Bauindustrie in den USA getragen worden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Das Unternehmen habe in den meisten Märkten und in allen Segmenten «vielversprechende Auftragseingänge sowie einen guten Auftragsbestand» verzeichnet, lässt sich Neo-Chef Jim-Heng Lee zitieren. «Ich bin zuversichtlich, dass wir mit der Umsetzung unserer neuen Strategie diesen Wachstumspfad fortsetzen werden.»

Konzerngewinn von 100 Millionen Franken

Trotz des insgesamt positiven Marktumfelds habe der Mangel an Arbeitskräften und Herausforderungen bei den Lieferketten das Geschäft von Dormakaba weiterhin beeinflusst. Die gestiegenen Rohmaterialpreise habe das Unternehmen «dank einer proaktiven Preispolitik» weitgehend kompensieren können. So stieg das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 8 Prozent auf 193 Millionen Franken, unter dem Strich resultierte ein Konzerngewinn von 100,6 Millionen, leicht mehr als im Vorjahr.

Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet Dormakaba mit einem organischen Umsatzwachstum zwischen 3 und 5 Prozent. Dies unter der Annahme, dass es keine weitere Verschlechterung bei den Lieferketten gibt. Im Geschäftsjahr 2020/2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,5 Milliarden Franken, getragen von einer starken zweiten Jahreshälfte. Insgesamt wuchs der Umsatz leicht um 1,3 Prozent. (agl)