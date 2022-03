Gesundheitsbranche Rekordergebnis: Galenica steigert Reingewinn auf 174,8 Millionen Der Berner Apotheken- und Gesundheitskonzern Galenica konnte 2021 seinen Gewinn deutlich steigern. Davon sollen nun sowohl die Aktionäre als auch die Mitarbeitenden profitieren.

Hat die Coronapandemie bereits hinter sich gelassen: Die Galenica Gruppe erzielte 2021 ein Rekordergebnis. Keystone

Galenica erzielte 2021 einen Reingewinn von 174,8 Millionen Franken, was einem Plus von 26,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das teilte die Galenica Gruppe am Dienstag mit. Mit dem Wachstum des Ebit von 26,4 Prozent auf 213,1 Millionen habe das Unternehmen überdies ein Rekordergebnis erzielt. Das Ebit-Wachstum beinhalte auch den Gewinn aus dem Verkauf einer Liegenschaft am Hauptsitz in Bern.

Auch beim Umsatz konnte Galenica ein deutliches Wachstum verzeichnen. Wie der Konzern bereits im Januar mitteilte, stieg dieser um 10,2 Prozent auf 3,8 Milliarden Franken an. Im Zusammenhang mit Covid-19 hätten sich ausserordentliche Zusatzverkäufe mit einem positiven Umsatzeffekt von 3,1 Prozent ergeben, teilte das Unternehmen damals mit. Zudem konnte Galenica im Bereich «Pharmacies at Home» sowie mit Akquisitionen wachsen. Und das Unternehmen gewann weitere Marktanteile im Ärztesegment, wie es weiter heisst.

Keine hohen Corona-Zusatzverkäufe erwartet

Der Berner Apotheken- und Gesundheitskonzern gehört trotz ausbleibender Grippewellen sowie geringerer Frequenzen zu den Gewinnern der Coronakrise. So wurden 2021 in den Apotheken der Galenica Gruppe über 230'000 Antigen-, PCR- und Antikörper-Tests und über 90'000 Impfungen durchgeführt.

Der Konzern rechnet nun mit einer schrittweisen Normalisierung der Corona-Lage und einer Zunahme der Erkältungs- und Grippeerkrankungen. Die ausserordentlich hohen Zusatzverkäufe aus den Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie werden im Geschäftsjahr 2022 allerdings nicht mehr erwartet. Trotzdem soll ein konsolidierter Umsatz «mindestens auf Vorjahreshöhe» erzielt werden. Das Ebit soll um 5 bis 10 Prozent zulegen.

Dividende und Erfolgsprämie für Mitarbeitende

Vom guten Ergebnis 2021 sollen auch die Aktionäre profitieren. Der Apotheken- und Gesundheitskonzern schlägt vor, die Dividende um 17 Prozent auf 2,10 Franken zu erhöhen. Alle Mitarbeitenden sollen zudem als «Anerkennung für die grossartige Leistung» eine ausserordentliche Erfolgsprämie von 1000 Franken erhalten.

Bereits im Jahr 2020 stieg der Reingewinn des Konzerns um 37,8 Prozent auf 172,7 Millionen Franken – auch dank einem aussergewöhnlichen Buchgewinn. Um diesen bereinigt stieg er auf 138 Millionen. (dpo/abi)