Getränkehandel Pandemie und schlechtes Wetter setzen Feldschlösschen zu – bei alkoholfreien Bieren läuft es gut Die coronabedingt geschlossene Gastronomie und das nasse Wetter haben der grössten Brauerei der Schweiz auch im zweiten Pandemiejahr zugesetzt. Feldschlösschen hält aber einen Trumpf in der Hand.

Feldschlösschen litt auch 2021 unter den Folgen der Pandemie. Ein Lichtblick sind allerdings die Spezialbiere der grössten Schweizer Brauerei. HO

Feldschlösschen hat im vergangenen Jahr 2 Prozent weniger Bier und Getränke abgesetzt und 1 Prozent Umsatz eingebüsst. Dies als Folge der Coronapandemie und des schlechten Wetters, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie beträgt der Umsatzrückgang 19 Prozent. Wie Feldschlösschen weiter schreibt, konnte der Umsatz mit Bier und Getränken im Detailhandel zwar leicht um 5 Prozent gesteigert werden (im Vergleich mit 2019). «Dieser kompensierte den fehlenden Erlös aus Gastronomie- und Eventbranche aber nicht annähernd», schreibt das Unternehmen. Umsatzzahlen nennt das zweitgrösste Unternehmen im Getränkehandel der Schweiz keine.

Dass das Ergebnis der im Aargau beheimateten Brauerei und Getränkehandelsfirma am Ende dennoch «zufriedenstellend» ausfällt, hängt laut Feldschlösschen auch mit alkoholfreien Bieren sowie Craft- und Spezialitätenbieren zusammen. Bei ersteren beträgt das Umsatzplus im zweiten Pandemiejahr 13 Prozent. Im Vergleich zur Vorcoronazeit hat die Brauerei 2021 sogar 29 Prozent mehr Umsatz gemacht mit alkoholfreien Bieren. Der Trend hin zu mehr alkoholfreien Bieren hält damit nun schon mehrere Jahre an. Der Umsatz von Feldschlösschen mit Craft- und Spezialbieren ist im vergangenen Jahr um 9 Prozent gewachsen.

Für das laufende Jahr geht Feldschlösschen von einer Normalisierung der Pandemiesituation im zweiten Quartal aus. Seit Anfang Jahr ist das Unternehmen, das dem dänischen Grossbrauer Carlsberg gehört, zudem exklusiver Lizenznehmer für Pepsi und 7Up in der Schweiz und stellt die Getränke in der eigenen Mineralquelle in Rhäzüns her. Zudem seien bereits die Vorbereitungen für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln Ende August angelaufen. (sat)