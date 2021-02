Getränkemarkt Weniger Durst: Corona schmälert den Umsatz von Rivella Geschlossene Restaurants und fehlende Events: Die Coronapandemie wirkt sich auf die Rivella-Gruppe aus. Sie verzeichnete letztes Jahr knapp 11 Prozent weniger Umsatz.

Weniger Umsatz: Rivella leidet unter der Coronapandemie. Keystone

(abi) Die Rivella-Gruppe hat im vergangenen Jahr 98 Millionen Liter Getränke verkauft und so einen Umsatz von 125 Millionen Franken erzielt. Das sind 10,8 Prozent weniger als im Vorjahr, wie der Schweizer Getränkehersteller mit Sitz in Rothrist am Dienstag mitteilte. Als Zulieferer der Gastronomie- und Eventbranche habe Rivella die Corona-Einschränkungen direkt zu spüren bekommen. Einen ungebrochenen Wachstumstrend stellt Rivella derweil bei den Vitaminwassern der Marke «Focuswater» fest.

Rund ein Drittel der Getränke setzt die Gruppe inzwischen im Ausland ab – beispielsweise in die Niederlanden, dem grössten Auslandmarkt von Rivella. Dort konnte das Unternehmen mengenmässig sogar noch mehr Getränke liefern als im Vorjahr, wie es weiter heisst. Allerdings habe der schwache Eurokurs die Auslandumsätze gedrückt.