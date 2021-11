Grossbank «Ausgewiesener Bankenexperte» ins UBS-Präsidium: Dieser Ire soll die Nachfolge von Axel Weber antreten Der irische Banker Colm Kelleher übernimmt die Nachfolge von Axel Weber und wird neuer Verwaltungsratspräsident der UBS. Vizepräsident wird Lukas Gähwiler.

Der Verwaltungsrat der UBS hat am Samstag ein neues Führungsteam vorgestellt. Der Ire Colm Kelleher wird neuer Präsident der UBS. Keystone/Morgan Stanley

Der Verwaltungsrat der UBS gab am Samstag die Nachfolge des zurücktretenden Axel Weber bekannt. Neuer Verwaltungsratspräsident wird der Ire Colm Kelleher, der zuvor für die US-Investmentbank Morgan Stanley tätig war. Bis zu seinem Rücktritt 2019 war Kelleher dort als President für Institutional Securities Business und Wealth Management verantwortlich, seither ist er als Senior Advisor weiter mit Morgan Stanley verbunden. Insgesamt hatte er 25 Jahre in den Diensten von Morgan Stanley gestanden. Dort erlebte er auch die turbulente Zeit der Finanzkrise 2008, dies als Chief Financial Officer und Co-Head Corporate Strategy. Kelleher, Jahrgang 1957, ist Ire und hat einen Abschluss der renommierten Elite-Universität Oxford.

Axel Weber, der wegen der UBS-internen Amtszeitbeschränkung 2022 nicht zur Wiederwahl antreten kann, rühmt seinen Nachfolger in den höchsten Tönen. Sein Nachfolger Kelleher verfüge «über ein tiefes Verständnis der globalen Bankenlandschaft», wird Weber in der UBS-Mitteilung zitiert. «Mit seinen mehr als 30 Jahren Führungserfahrung und seinen hervorragenden Beziehungen weltweit passt er ideal zu UBS», so Weber weiter. Auch Vizepräsident und Senior Independent Director Jeremy Anderson setzt grosse Hoffnungen auf den Neuen: «Er gehört zu den angesehensten und kompetentesten Führungspersönlichkeiten innerhalb der Finanzbranche», wird er zitiert. CEO Ralph Hamers nennt Kelleher einen «ausgewiesenen Bankenexperten».

Lukas Gähwiler wird Vizepräsident

Kelleher selbst betont in einem ersten Statement die starken Schweizer Wurzeln der Bank. Er sehe bei der UBS eine hervorragende Grundlage für weiteres Wachstum, dies wegen der einzigartigen Marke und der Kompetenz in breit gefächerten Finanzdienstleistungen. «Es ist für mich ein grosses Privileg, die Zukunft der Bank mitgestalten zu dürfen», so Kelleher laut der Mitteilung.

Kellehers Vize wird Lukas Gähwiler, der derzeitige Verwaltungsratspäsident der Schweizer Tochter UBS Switzerland. Gähwiler ist schon lange auf dem Schweizer Finanzplatz präsent. Von 2010 bis 2016 war er President der UBS Switzerland und Mitglied der UBS-Konzernleitung. Gähwiler werde das Unternehmen als Vizepräsident in den wichtigsten Schweizer Verbänden und Branchenorganisationen vertreten und bei politischen Interaktionen repräsentieren, teilt die UBS mit. Sein Amt bei der UBS Switzerland wird er abgeben. Er habe zehn Jahre eng mit Gähwiler zusammengearbeitet und seine Beiträge sehr geschätzt, lässt sich Axel Weber zitieren. «Er geniesst weitherum breite Anerkennung als einer der angesehensten Banker der Schweiz».

Duo Weber-Ermotti prägte die Bank

Weber selbst blickt auf eine bewegte Amtszeit zurück. Gemeinsam mit dem vormaligen CEO Sergio Ermotti habe Weber die Neuausrichtung der Bank in die Wege geleitet und geprägt, lässt Vizepräsident Anderson verlauten: «Als hochangesehener ehemaliger Regulator und Notenbanker spielte er eine zentrale Rolle bei der Anpassung der Bank an das veränderte regulatorische Umfeld.» Auch dank ihm sei die UBS heute eine weltweit bestkapitalisierten Banken.

Anderson selbst bleibt der UBS als Senior Independent Director des Verwaltungsrats erhalten. Noch sind Kelleher und Gähwiler nur vom Verwaltungsrat nominiert und nicht offiziell gewählt: Dies ist Sache der Aktionäre. Die offizielle Wahl soll an der Delegiertenversammlung vom 6. April 2022 stattfinden. (wap)